В Казахстане "Отбасы банк" обновил требования к объектам недвижимости для обеспечения займов

"Отбасы банк" обновил требования к объектам недвижимости, которые могут выступать в качестве обеспечения по ипотечным займам. Основные изменения касаются допустимого возраста панельных домов и расширения перечня типов жилья.
Теперь банк принимает в залог панельные и бетонные дома (включая строения из плит на керамзитобетонной основе), если срок их эксплуатации не превышает 60 лет. Ранее этот лимит был ограничен 50 годами. Возраст здания фиксируется на дату подачи кредитной заявки.
Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что увеличение срока износа для панельных домов расширяет круг заемщиков, позволяя использовать в качестве залога жилье более старого фонда.
В перечень допустимого залога включили индивидуальные жилые дома и таунхаусы из СИП-панелей. Для таких объектов установлены жесткие временные и технические рамки:
Экспертный комментарий: "Принятие СИП-панелей в залог ограничено очень коротким сроком эксплуатации и жесткими требованиями к отделке. Это связано с тем, что такие технологии имеют специфический износ и ликвидность на вторичном рынке ниже, чем у капитальных строений", — отметила специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.
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