В Казахстане "Отбасы банк" обновил требования к объектам недвижимости для обеспечения займов

"Отбасы банк" обновил требования к объектам недвижимости, которые могут выступать в качестве обеспечения по ипотечным займам. Основные изменения касаются допустимого возраста панельных домов и расширения перечня типов жилья.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Чеки, смартфон и банковские карты

Теперь банк принимает в залог панельные и бетонные дома (включая строения из плит на керамзитобетонной основе), если срок их эксплуатации не превышает 60 лет. Ранее этот лимит был ограничен 50 годами. Возраст здания фиксируется на дату подачи кредитной заявки.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что увеличение срока износа для панельных домов расширяет круг заемщиков, позволяя использовать в качестве залога жилье более старого фонда.

Допуск СИП-панелей

В перечень допустимого залога включили индивидуальные жилые дома и таунхаусы из СИП-панелей. Для таких объектов установлены жесткие временные и технические рамки:

возраст дома на момент заявки — не более пяти лет;

наличие сертификата соответствия на панели;

фундамент из бетона, бутового камня или железобетонных плит (водостойкие материалы);

наличие чистовой отделки и всех необходимых коммуникаций.

Экспертный комментарий: "Принятие СИП-панелей в залог ограничено очень коротким сроком эксплуатации и жесткими требованиями к отделке. Это связано с тем, что такие технологии имеют специфический износ и ликвидность на вторичном рынке ниже, чем у капитальных строений", — отметила специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Экспертная проверка: специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева