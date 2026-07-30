Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Ленинградской области очистили от борщевика Сосновского 15 тысяч гектаров
В Германию экспортировано 8,89 кг чаги и 1,04 кг иван-чая из Пермского края
Новые требования Роспотребнадзора закрыли большинство пляжей в Коми
В Дагестане конфисковали оборудование для майнинга криптовалюты в Махачкале
В Перми 37 специалистов ликвидируют последствия аварии на линиях электропередачи
В Кировской области сформирован запас бензина и дизельного топлива на нефтебазах
Десятки автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде изменят траектории 1 августа
В Тюменской области возбудили 12 уголовных дел за незаконную вырубку леса
Независимые АЗС Томской области возобновляют продажи топлива после простоя

В Казахстане "Отбасы банк" обновил требования к объектам недвижимости для обеспечения займов

Казахстан

"Отбасы банк" обновил требования к объектам недвижимости, которые могут выступать в качестве обеспечения по ипотечным займам. Основные изменения касаются допустимого возраста панельных домов и расширения перечня типов жилья.

Чеки, смартфон и банковские карты
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Чеки, смартфон и банковские карты

Теперь банк принимает в залог панельные и бетонные дома (включая строения из плит на керамзитобетонной основе), если срок их эксплуатации не превышает 60 лет. Ранее этот лимит был ограничен 50 годами. Возраст здания фиксируется на дату подачи кредитной заявки.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что увеличение срока износа для панельных домов расширяет круг заемщиков, позволяя использовать в качестве залога жилье более старого фонда.

Допуск СИП-панелей

В перечень допустимого залога включили индивидуальные жилые дома и таунхаусы из СИП-панелей. Для таких объектов установлены жесткие временные и технические рамки:

  • возраст дома на момент заявки — не более пяти лет;
  • наличие сертификата соответствия на панели;
  • фундамент из бетона, бутового камня или железобетонных плит (водостойкие материалы);
  • наличие чистовой отделки и всех необходимых коммуникаций.

Экспертный комментарий: "Принятие СИП-панелей в залог ограничено очень коротким сроком эксплуатации и жесткими требованиями к отделке. Это связано с тем, что такие технологии имеют специфический износ и ликвидность на вторичном рынке ниже, чем у капитальных строений", — отметила специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Последние материалы
В Перми 37 специалистов ликвидируют последствия аварии на линиях электропередачи
В Кировской области сформирован запас бензина и дизельного топлива на нефтебазах
Десятки автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде изменят траектории 1 августа
В Тюменской области возбудили 12 уголовных дел за незаконную вырубку леса
Независимые АЗС Томской области возобновляют продажи топлива после простоя
1000 км без зарядки и цена от 8,3 млн: в России запускают сборку новых гибридных внедорожников
Резиденты нефтегазового парка Сахалина создали более 300 рабочих мест для жителей региона
Археолога Саратова нашли костяную зубную щетку и керамику XX века в Укеке
Средняя зарплата в Коми в мае 2026 года достигла 114,4 тысячи рублей
Курская область заняла третье место в рейтинге качества российских дорог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.