Масштабное обновление тарифов на LRT в Астане: тысячи горожан рискуют потерять деньги из-за правил

Оператор легкорельсового транспорта (LRT) Астаны, компания City Transportation Systems (CTS), установила стоимость проездных билетов и пакетов поездок по линии LRT.
Стоимость разовой поездки осталась прежней — 200 теңге. Для регулярных пассажиров компания ввела систему проездных с разным сроком действия:
В CTS уточнили правила активации месячного билета: если покупка совершена до 15-го числа включительно, проездной действует до конца текущего месяца. При покупке после этой даты билет начинает работать с первого числа следующего месяца.
Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что жесткая привязка срока действия билета к календарному месяцу часто ограничивает реальную выгоду пользователя, так как фактически период использования может оказаться меньше стандартных 30 дней.
Альтернативой фиксированным срокам стали пакеты поездок, которые остаются активными до полного исчерпания лимита:
Все проездные и пакеты выпускаются в виде физических карт. Оператор предупреждает: при потере карты восстановить остаток поездок или срок действия билета невозможно.
Экспертный комментарий: "Отсутствие электронных версий билетов и системы привязки к личному кабинету или ID пассажира повышает финансовые риски пользователей в случае утери физического носителя", — отметил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В настоящее время тарифы действуют исключительно на линии LRT. В планах компании CTS — объединить систему оплаты с общегородской автобусной сетью Астаны.
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