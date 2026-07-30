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Масштабное обновление тарифов на LRT в Астане: тысячи горожан рискуют потерять деньги из-за правил

Казахстан

Оператор легкорельсового транспорта (LRT) Астаны, компания City Transportation Systems (CTS), установила стоимость проездных билетов и пакетов поездок по линии LRT.

Астана
Фото: commons.wikimedia.org by Shalakazakh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Астана

Тарифы и условия оплаты

Стоимость разовой поездки осталась прежней — 200 теңге. Для регулярных пассажиров компания ввела систему проездных с разным сроком действия:

  • на 1 день — 500 теңге;
  • на 3 дня — 1 500 теңге;
  • на 5 дней — 2 500 теңге;
  • на 10 дней — 4 000 теңге;
  • на 15 дней — 5 000 теңге;
  • на месяц — 7 500 теңге;
  • на три месяца — 20 000 теңге.

В CTS уточнили правила активации месячного билета: если покупка совершена до 15-го числа включительно, проездной действует до конца текущего месяца. При покупке после этой даты билет начинает работать с первого числа следующего месяца.

Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что жесткая привязка срока действия билета к календарному месяцу часто ограничивает реальную выгоду пользователя, так как фактически период использования может оказаться меньше стандартных 30 дней.

Пакеты поездок и технические ограничения

Альтернативой фиксированным срокам стали пакеты поездок, которые остаются активными до полного исчерпания лимита:

  • 5 поездок — 900 теңге;
  • 10 поездок — 1 800 те strengthened: 1 800 теңге;
  • 20 поездок — 3 500 теңге;
  • 30 поездок — 5 000 теңге.

Все проездные и пакеты выпускаются в виде физических карт. Оператор предупреждает: при потере карты восстановить остаток поездок или срок действия билета невозможно.

Экспертный комментарий: "Отсутствие электронных версий билетов и системы привязки к личному кабинету или ID пассажира повышает финансовые риски пользователей в случае утери физического носителя", — отметил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Перспективы интеграции

В настоящее время тарифы действуют исключительно на линии LRT. В планах компании CTS — объединить систему оплаты с общегородской автобусной сетью Астаны.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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