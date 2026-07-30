В Казахстане выживаемость детей с экстремально низкой массой тела выросла в четыре раза

Казахстан вышел на первое место в Центральной Азии по уровню помощи новорожденным. По итогам 2025 года показатель неонатальной смертности в республике составил 3,04 случая на тысячу родившихся живыми.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина с новорожденным ребенком в больнице

Данные приводятся в совместном отчете Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и ООН. В министерстве здравоохранения отметили, что текущие показатели страны приблизились к уровню США.

Технологии выхаживания недоношенных

В 2025 году в Казахстане родились около 17 тысяч детей с недоношенностью. В ведомстве заявили, что все младенцы получили комплекс высокотехнологичной медицинской помощи.

Специалисты по неонатологии и реаниматологии выхаживают детей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. За последние годы выживаемость таких пациентов увеличилась в четыре раза.

Политолог Антон Кудрявцев указывает, что достижение показателей международного уровня в медицине часто становится индикатором эффективности долгосрочных государственных инвестиций в инфраструктуру здравоохранения.

Процесс лечения включает круглосуточный мониторинг состояния детей с помощью специализированного оборудования. Нагрузка на персонал остается высокой: за одну смену медсестра отделения интенсивной терапии может выполнить до 20 манипуляций.

Экспертный комментарий: "Снижение младенческой смертности до уровня развитых стран напрямую зависит от доступности перинатальных центров в регионах и квалификации персонала на местах", — отметила эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

В Минздраве объясняют положительную динамику развитием службы родовспоможения и внедрением современных технологий.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев

эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова