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Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей

Казахстан

В Алматинской области районное управление образования Карасайского района начало проверку после обращений родителей учащихся школы имени Белинского. Поводом стало обсуждение в социальных сетях новой школьной формы: по словам родителей, утверждённый комплект выполнен в бордовом цвете с розовыми рубашками для мальчиков.

Дети с цветами перед школой
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дети с цветами перед школой

Что беспокоит родителей

По словам авторов обращений, основные претензии касаются трёх моментов. Во-первых, родители сомневаются, что форму такого цвета и кроя можно будет свободно приобрести в рознице. Во-вторых, при необходимости заменить изношенный элемент или докупить комплект возникнут дополнительные расходы и сложности с подбором. В-третьих, часть родителей считает розовые рубашки для мальчиков спорным решением, не соответствующим привычным представлениям о школьной форме.

Обращения поступили в управление образования Алматинской области после разгорания обсуждения в соцсетях. Руководитель управления Кайрат Жуманов подтвердил, что по каждому обращению поручено провести проверку.

Позиция управления образования и правовые границы

Кайрат Жуманов напомнил, что школа вправе самостоятельно определять модель, цвет и общие требования к единой школьной форме. Однако, по его словам, образовательная организация не имеет права обязывать родителей приобретать форму у конкретного производителя, бренда, в ателье или определённом магазине. Нарушение этого требования является основанием для применения к ответственным лицам предусмотренных законом мер.

В управлении образования также напомнили всем школам региона: решения о школьной форме должны приниматься открыто, с участием родителей и исключительно в рамках действующего законодательства. Родителей, столкнувшихся с нарушением своих прав, призвали обращаться в областное управление образования или районные отделы образования — по каждому обращению обещана проверка.

История вопроса: от гумназии к старому образцу

По предварительной информации управления образования, вопрос смены формы обсуждался на общем собрании родителей 22 мая. Инициатива была связана с присвоением школе статуса гимназии. Однако часть родителей не поддержала предложение, поэтому администрация школы оставила действовавший ранее вариант формы. Тем не менее, информация о новом образце распространилась в соцсетях и вызвала волну недовольства, ставших основанием для проверки.

Что будет дальше

На данный момент проверка только начата, сроков её завершения управление образования не называло. Исходом может стать либо подтверждение законности утверждённой формы (при условии свободы выбора продавца), либо требование пересмотреть решение с соблюдением процедуры открытого обсуждения с родителями. Параллельно распространена рекомендация всем школам области о порядке принятия подобных решений.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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