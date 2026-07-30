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В Нурбанке произошла вторая смена руководителя за два месяца

Казахстан

В Нурбанке за менее чем два месяца состоялась вторая смена руководителя. Исполняющим обязанности председателя правления с 28 июля назначен Нурлан Толымбеков — решение принял совет директоров банка, сообщается на сайте КАСЕ.

Нурбанк
Фото: commons.wikimedia.org by советник советник, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Нурбанк

В начале июня по личным обстоятельствам ушла Гульнара Мусатаева, возглавлявшая банк с сентября 2021 года. Её обязанности временно исполнял заместитель председателя Алексей Мажуга. Теперь Мажуга остался в составе правления, а операционное управление перешло к Толымбекову.

Внутренний кандидат с опытом казначейства и рисков

Толымбеков работает в Нурбанке с 2023 года: сначала финансовым директором и членом правления, с ноября 2024 года — заместителем председателя, курирующим финансовый блок. До этого почти два десятилетия прошёл в банковском секторе: Альянс Банк, Шинхан Банк Казахстан, ForteBank — с отвественностью за казначейство, риск-менеджмент, бухгалтерский учёт, финансовый анализ, бюджетирование и контроллинг.

Банковский аналитик Алина Корнеева отмечает, что частая смена руководства в краткосрочной перспективе повышает внимание регулятора к качеству управления рисками и преемственности стратегии, особенно если смена происходит на фоне объявленных планов по цифровизации и развитию транзакционного бизнеса.

Результаты прошлого руководства и контекст собственности

Под управлением Мусатаевой чистая прибыль Нурбанка по итогам 2024 года выросла более чем вдвое — до 13,2 млрд тенге. Банк внедрял стратегию с акцентом на цифровую трансформацию, транзакционный бизнес и сегмент МСП.

Контрольный пакет Нурбанка принадлежит JP Finance Group бизнесмена Элдара Сарсенова. Семья Сарсеновых занимает 10-е место в рейтинге Forbes Kazakhstan с оценкой состояния $972 млн.

Юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев обращает внимание: "При частном контроле через холдинговую структуру ключевым вопросом остаётся, насколько совет директоров независимо формирует кадровую политику и контроллирует исполнение стратегии, утверждённой акционерами".

Экспертный комментарий: "Две смены главы за два месяца без объяснения причин создают репутационный риск для инвесторов и контрагентов, даже если формально соблюдены процедуры", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Назначение Толымбекова — внутреннего кандидата с финансовым бэкграундом — может сигнализировать о желании собственника сохранить преемственность в финансовой дисциплине. Однако статус "исполняющего обязанности" оставляет открытым вопрос о сроке и процедуре утверждения постоянного руководителя Национальным банком.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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