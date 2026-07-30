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Беспилотники атаковали два танкера у морского терминала КТК в Черном море

Казахстан

Два танкера подверглись атаке беспилотников в акватории Черного моря у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Одно из судов, загруженное нефтью компании "Тенгизшевройл", получило повреждения и загорелось.

Промышленный терминал с танкером и резервуарами
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Промышленный терминал с танкером и резервуарами

Детали инцидента на терминале

По данным пресс-службы КТК, атака произошла 30 июля в 01:48 по московскому времени. Танкер NISSOS SIFNOS (флаг Маршалловых Островов) находился у причального устройства ВПУ-3 в процессе погрузки сырья от ТОО "Тенгизшевройл".

Беспилотник попал в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе. Возникший пожар потушили члены экипажа при поддержке трех вспомогательных судов консорциума. Сообщается, что пострадавших нет, разлив нефти в море удалось предотвратить, а само судно сохранило плавучесть. Специалисты оценивают масштаб технических повреждений.

Юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев отмечает, что подобные инциденты с транспортными средствами в портах могут привести к сложным спорам о страховых выплатах и ответственности сторон за простой терминала.

Вторая цель и статус инфраструктуры

Параллельно с основным ударом, в шести морских милях от терминала атаке подвергся танкер MARATHI под флагом острова Мэн. Судно направлялось к причалу для приема нефти; информация о последствиях этого попадания на данный момент отсутствует.

В результате происшествия погрузка нефти на морском терминале полностью остановлена. В КТК заявили, что остальные объекты нефтепроводной системы продолжают работать в обычном режиме.

Экспертный комментарий: "Атаки на объекты энергетической логистики создают риски не только для экипажей, но и для экологической безопасности прибрежных зон. Определение виновных в таких случаях требует международного расследования с привлечением технических экспертов по БПЛА", — отметила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Значение маршрута

В КТК квалифицировали произошедшее как террористическую атаку, указав на угрозу международной энергетической инфраструктуре. Исполнители атаки в официальном сообщении не названы.

Консорциум возобновил работу только 27 июля после предыдущего нападения на танкеры. Маршрут КТК является стратегическим для Казахстана: через него экспортируется более 80% всей нефти страны, включая сырье с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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