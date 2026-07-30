Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беларусь увеличила импорт российской молочной продукции на четверть
Два ангиографа вышли из строя в ключевых медицинских центрах Владимирской области
Коллекторы в Югре выплатили миллионы штрафов за давление на должников
В Крыму ввели режим высокой пожарной опасности с 31 июля по 2 августа
Ликвидация загрязнения рек Пыж и Мулянка: работы ведутся круглосуточно
В Новосибирске создадут сотни новых школьных мест к началу учебного года
Самозапрет на азартные игры выглядит эффективной мерой: вот что может оказаться сильнее запрета
В Астане с 1 августа вводят новую систему тарифов и проездных на ЛРТ Tarlan Astana
Простой более 1500 судов в Персидском и Аравийском заливах грозит миру биоинвазией

Жители Кульсары сообщают о порче вещей из-за маслянистой структуры воды

Казахстан

В Кульсары зафиксированы проблемы с качеством питьевой воды

Жители города Кульсары сообщают о подаче в краны воды желтого цвета с неприятным запахом. Проблема носит локальный характер: часть горожан получает чистую воду, в то время как другие заявляют о непригодности ресурса для бытовых нужд.

Стакан с водой
Фото: unsplash.com by pure julia is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стакан с водой

Централизованное водоснабжение города и поселка Жана Каратон обеспечивает ГКП "Жылыойсу". В летний период объем подачи воды возрастает до 9 500-10 000 кубометров в сутки. Техническая вода поступает из реки Кигаш через водоочистную станцию (ВОС) ТОО "Магистральный водопровод" на резервуары насосной станции города.

Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов сообщил, что в ответ на жалобы жителей была проведена промывка и очистка резервуаров, а также сброс застоявшейся воды из трубопроводов в подвалах многоквартирных домов. По словам главы района, ТОО "Магистральный водопровод" фильтрует воду и контролирует её качество. Анализы, проведенные районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля на ВОС и ВНС, соответствуют санитарным нормам.

Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что соответствие проб санитарным нормам непосредственно на станции очистки не гарантирует качество воды в кране потребителя. Загрязнение может произойти в распределительных сетях из-за коррозии труб или попадания посторонних веществ через поврежденные участки.

Претензии жителей и технические сложности

Жители города, в частности микрорайона "Жетінші", утверждают, что качество воды ухудшилось спустя месяц после паводков 2024 года. По словам горожанки Гульзады Каратаевой, проверка линии водопровода непосредственно перед домом показала, что вода там чистая, что указывает на наличие проблемы на более глубоком или отдаленном участке магистрали.

Гульнар Адайбаева заявляет, что вода имеет маслянистую структуру и запах солярки или гнили, из-за чего белые вещи желтеют после стирки. Жители также указывают на отсутствие в Кульсары полноценной станции фильтрации воды.

Экспертный комментарий: "Ситуация, когда в одной части города вода чистая, а в другой — загрязнена, часто свидетельствует о локальных авариях на сетях или засорении конкретных веток трубопровода. Для выявления точного места проблемы необходим забор проб из разных точек распределительной сети, а не только на очистных сооружениях", — отметил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

На данный момент вопрос о причинах селективного загрязнения воды остается открытым. Редакция направила дополнительные запросы в ТОО "Магистральный водопровод", ГКП "Жылыойсу" и департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для уточнения технических причин сбоя.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Азия
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Руководители «АстанаГаз КМГ» получили в среднем до 5,4 млн тенге в месяц
Грузопотоки России просели: что скрывается за падением ж/д и трубопроводных перевозок в 2026 году
Чистый приток ПИИ в экономику Казахстана впервые с 2000 года стал отрицательным
Слышат, но не понимают: домашние кошки выдали странную реакцию на эмоции в голосе
Цены на готовое жилье в Казахстане выросли на 74,8% с декабря 2020 года
Звери оказались честнее нас: многолетний опыт с хищниками перевернул взгляды Эдгарда Запашного
Бизнес Херсонской области привлек 188 млн рублей через Национальную гарантийную систему
В Нурбанке произошла вторая смена руководителя за два месяца
Жители Кульсары сообщают о порче вещей из-за маслянистой структуры воды
Жители Мурманской области с целиакией получат специальную социальную выплату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.