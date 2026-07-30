Жители Кульсары сообщают о порче вещей из-за маслянистой структуры воды

В Кульсары зафиксированы проблемы с качеством питьевой воды

Жители города Кульсары сообщают о подаче в краны воды желтого цвета с неприятным запахом. Проблема носит локальный характер: часть горожан получает чистую воду, в то время как другие заявляют о непригодности ресурса для бытовых нужд.

Фото: unsplash.com by pure julia is licensed under Free to use under the Unsplash License Стакан с водой

Централизованное водоснабжение города и поселка Жана Каратон обеспечивает ГКП "Жылыойсу". В летний период объем подачи воды возрастает до 9 500-10 000 кубометров в сутки. Техническая вода поступает из реки Кигаш через водоочистную станцию (ВОС) ТОО "Магистральный водопровод" на резервуары насосной станции города.

Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов сообщил, что в ответ на жалобы жителей была проведена промывка и очистка резервуаров, а также сброс застоявшейся воды из трубопроводов в подвалах многоквартирных домов. По словам главы района, ТОО "Магистральный водопровод" фильтрует воду и контролирует её качество. Анализы, проведенные районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля на ВОС и ВНС, соответствуют санитарным нормам.

Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что соответствие проб санитарным нормам непосредственно на станции очистки не гарантирует качество воды в кране потребителя. Загрязнение может произойти в распределительных сетях из-за коррозии труб или попадания посторонних веществ через поврежденные участки.

Претензии жителей и технические сложности

Жители города, в частности микрорайона "Жетінші", утверждают, что качество воды ухудшилось спустя месяц после паводков 2024 года. По словам горожанки Гульзады Каратаевой, проверка линии водопровода непосредственно перед домом показала, что вода там чистая, что указывает на наличие проблемы на более глубоком или отдаленном участке магистрали.

Гульнар Адайбаева заявляет, что вода имеет маслянистую структуру и запах солярки или гнили, из-за чего белые вещи желтеют после стирки. Жители также указывают на отсутствие в Кульсары полноценной станции фильтрации воды.

Экспертный комментарий: "Ситуация, когда в одной части города вода чистая, а в другой — загрязнена, часто свидетельствует о локальных авариях на сетях или засорении конкретных веток трубопровода. Для выявления точного места проблемы необходим забор проб из разных точек распределительной сети, а не только на очистных сооружениях", — отметил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

На данный момент вопрос о причинах селективного загрязнения воды остается открытым. Редакция направила дополнительные запросы в ТОО "Магистральный водопровод", ГКП "Жылыойсу" и департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для уточнения технических причин сбоя.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова