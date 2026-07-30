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Алмаз Шарман установил систему мониторинга глюкозы для оптимизации метаболизма

Казахстан

Президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман установил себе систему непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), не страдая сахарным диабетом. Устройство размером с монету с сенсором под кожей передает на смартфон данные об уровне сахара в крови каждые несколько минут, позволяя отслеживать метаболическую реакцию на прием пищи в реальном времени.

Прорыв в лечении диабета 1 типа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прорыв в лечении диабета 1 типа

По словам профессора, главная задача — понять связь между рационом и работой инсулина. Всплески глюкозы провоцируют выброс инсулина, а неиспользованная энергия откладывается в жир. Шарман планирует не исключать углеводы, а подобрать такие приемы пищи, чтобы инсулин не работал "на износ". На данный момент прошло несколько часов после установки датчика, впереди недели наблюдений и экспериментов с меню.

От лечения к профилактике

Использование медицинских датчиков здоровыми людьми для оптимизации метаболизма перестало быть единичным случаем. Технологии, разработанные для диабетиков, мигрируют в сегмент профилактической медицины и биохакинга, делая невидимые физиологические процессы управляемыми данными.

Эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова отмечает, что распространение непрерывного мониторинга меняет подход к ответственности за здоровье: человек получает инструмент для принятия решений до появления клинических симптомов, а не после.

Экспертный комментарий: "Когда обратная связь от организма становится мгновенной, питание перестает быть догадкой и становится калибруемым параметром. Это переводит профилактику из разряда общих рекомендаций в разряд персональных алгоритмов", — отметила эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова.

При этом доступность таких технологий остается ограниченной: стоимость сенсоров и необходимость их регулярной замены делают непрерывный мониторинг недоступным для широких слоев населения. Массовое внедрение подобных подходов в государственные программы профилактики пока не обсуждается, оставаясь инициативой отдельных специалистов и платежеспособных пациентов.

Экспертная проверка:
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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