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Схема с дропперами и криптовалютой: в Актобе раскрыли сеть по легализации средств

Казахстан

В Актобе сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли сеть по легализации средств, похищенных у граждан Казахстана. В результате спецоперации арестовано имущество подозреваемых, включая восемь квартир и автомобиль.

Монета биткоина на материнской плате
Фото: https://unsplash.com by Brian Wangenheim is licensed under Free
Монета биткоина на материнской плате

Механизм вывода средств

По данным АФМ, преступная группа насчитывала более 10 основных участников, которые привлекли свыше 150 дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские счета для транзита денег. Организаторы использовали подготовленные телефоны с установленными приложениями банков и криптокошельками, что позволяло им управлять счетами дистанционно.

Схема легализации была многоступенчатой: средства потерпевших переводились на транзитные счета, затем распределялись между дропперами и в итоге выводились на криптоплатформы для покупки цифровых активов USDT. Чтобы скрыть преступный характер операций, участники использовали номинальные компании и фиктивные договоры займа. На финальном этапе деньги обналичивались и конвертировались в иностранную валюту.

Специалист по AML/KYC Михаил Фролов отмечает, что использование цепочки из транзитных счетов и криптоактивов — классический метод разрыва финансового следа, который затрудняет идентификацию конечного получателя средств.

Ущерб и меры пресечения

На данный момент следствие установило 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн теңге.

В отношении участников группы приняты следующие меры пресечения:

  • восемь человек взяты под стражу;
  • двое подозреваемых помещены под домашний арест.

Экспертный комментарий: "Привлечение большого количества дропперов позволяет преступникам дробить суммы, чтобы избежать автоматического срабатывания систем мониторинга банков по крупным или подозрительным операциям", — отметил специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Арестованные активы

С санкции суда наложен арест на активы подозреваемых. Список изъятого включает:

  • 8 квартир;
  • автомобиль;
  • цифровые активы в размере 52 тысяч USDT (около 24,7 млн теңге).

Следственные действия по делу продолжаются.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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