Схема с дропперами и криптовалютой: в Актобе раскрыли сеть по легализации средств

В Актобе сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли сеть по легализации средств, похищенных у граждан Казахстана. В результате спецоперации арестовано имущество подозреваемых, включая восемь квартир и автомобиль.

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Механизм вывода средств

По данным АФМ, преступная группа насчитывала более 10 основных участников, которые привлекли свыше 150 дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские счета для транзита денег. Организаторы использовали подготовленные телефоны с установленными приложениями банков и криптокошельками, что позволяло им управлять счетами дистанционно.

Схема легализации была многоступенчатой: средства потерпевших переводились на транзитные счета, затем распределялись между дропперами и в итоге выводились на криптоплатформы для покупки цифровых активов USDT. Чтобы скрыть преступный характер операций, участники использовали номинальные компании и фиктивные договоры займа. На финальном этапе деньги обналичивались и конвертировались в иностранную валюту.

Специалист по AML/KYC Михаил Фролов отмечает, что использование цепочки из транзитных счетов и криптоактивов — классический метод разрыва финансового следа, который затрудняет идентификацию конечного получателя средств.

Ущерб и меры пресечения

На данный момент следствие установило 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн теңге.

В отношении участников группы приняты следующие меры пресечения:

восемь человек взяты под стражу;

двое подозреваемых помещены под домашний арест.

Экспертный комментарий: "Привлечение большого количества дропперов позволяет преступникам дробить суммы, чтобы избежать автоматического срабатывания систем мониторинга банков по крупным или подозрительным операциям", — отметил специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Арестованные активы

С санкции суда наложен арест на активы подозреваемых. Список изъятого включает:

8 квартир;

автомобиль;

цифровые активы в размере 52 тысяч USDT (около 24,7 млн теңге).

Следственные действия по делу продолжаются.