Саудовская Аравия и F1H2O выразили намерение провести гонки в Казахстане

Акимат Алматинской области, международная организация F1H2O, компания iHolding и официальная делегация Саудовской Аравии подписали соглашение о намерении включить Капшагайское водохранилище в календарь чемпионата мира по водно-моторным гонкам. Документ зафиксировал готовность сторон к совместной реализации проекта, однако этап первенства в Казахстане пока не утверждён официально организаторами серии.

Фото: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari F2001

F1H2O — чемпионат мира по круизерским классам водно-моторного спорта, который по статусу и медийному охвату часто сравнивают с "Формулой-1" на воде. Гоночные катамараны разрабатывают скорость свыше 250 км/ч, этапы серии проходят в разных странах мира. Для Казахстана участие в календаре станет первым: страна никогда не принимала этапы этого первенства.

По условиям соглашения, в случае реализации проекта город Конаев в течение пяти лет может стать постоянной площадкой проведения соревнований. Организаторы прогнозируют приток не менее 5 тыс. иностранных гостей на этап, а совокупная телеаудитория трансляций, по их оценкам, составит около миллиарда зрителей по всему миру.

Инфраструктура и региональная задача

План мероприятия предусматривает строительство временных объектов: VIP-зон, центра управления гонками, технических площадок для команд, медиацентра, семейных зон отдыха, точек общепита с национальной кухней и сувенирной продукцией. Завершающим аккордом должен стать гала-концерт с участием международных звёзд.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев назвал потенциальное проведение чемпионата "новым импульсом для развития региона". По его словам, опыт Саудовской Аравии в реализации масштабных спортивных проектов и имеющаяся база региона — ежегодные ультрамарафон Tengri Ultra и международные старты Oceanman — создают прецедент для совместной работы.

Председатель правления KSA ProMediaPortal, представитель F1H2O Яссер Али Аль-Ями подтвердил заинтересованность саудовской стороны: изучены показатели развития области, зафиксирован высокий потенциал, выражено доверие к перспективам превращения региона в международный центр бизнеса.

Экономист Валерий Козлов обращает внимание, что для оценки реального эффекта необходимо дождаться подтверждения дат и бюджета: разовые спортивные события дают краткосрочный приток туристов, но устойчивый эффект для местной экономики возникает только при регулярном проведении и развитии сопутствующей инфраструктуры, которая остаётся за счетом региона или инвесторов.

Экспертный комментарий: "Подписание меморандума с саудовской структурой фиксирует политическую волю сторон, но не создаёт международно-правовых обязательств. Практический старт потребует ратификации технических требований F1H2O к водной арене, безопасности и логистике, что является отдельной переговорной процедурой", — отметила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На текущем этапе статус проекта — подписанное соглашение о намерениях (меморандум). Вступление в силу календарного решения зависит от выполнения технических условий F1H2O, согласования финансирования и официального утверждения этапа Международной федерацией моторного спорта на воде (UIM). Конкретные сроки и источники финансирования в опубликованных материалах не раскрыты.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

эксперт по международной политике Ольга Ларина