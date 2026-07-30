Налоговики Казахстана планируют получить прямой доступ к счетам получателей зарубежных средств

Налоговые органы Казахстана могут получить доступ к банковским счетам получателей зарубежных средств

Правительство Казахстана прорабатывает механизм предоставления налоговым органам данных о движении денег по счетам лиц, получающих финансирование из иностранных источников. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева в ответе на запрос депутатов.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Женщина за ноутбуком с счетами

На текущий момент Комитет государственных доходов (КГД) ограничен в инструментах контроля: проверка возможна только в том случае, если получатель самостоятельно уведомил ведомство о поступлении имущества или денег из-за рубежа. Сведения о банковских транзакциях налоговики не получают, а отсутствие обязательств по использованию контрольно-кассовых машин и оформлению электронных счетов-фактур для части таких лиц создает "слепые зоны" в мониторинге.

Для устранения этих пробелов рассматриваются изменения в Налоговый кодекс и Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Проект находится на стадии согласования с заинтересованными ведомствами, включая Национальный Банк.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что расширение доступа регулятора к банковским данным меняет саму модель контроля: от декларативного метода, когда гражданин сам сообщает о доходе, государство переходит к методу прямого мониторинга транзакций.

Ограничения по кругу лиц и цифровая платформа для НПО

Несмотря на планы по усилению контроля за счетами, министерство выступило против расширения самого списка лиц, обязанных отчитываться о зарубежном финансировании. По мнению ведомства, отмена уточняющих норм приведет к тому, что под отчетность попадут почти все получатели денежных переводов из-за границы, что перегрузит систему администрирования.

В министерстве подчеркнули, что нынешний перечень уже включает сферы, влияющие на общественно-политические процессы, включая социологические исследования и проекты по формированию общественного мнения. На базе имеющихся уведомлений КГД ведет открытый реестр получателей иностранного финансирования.

Экспертный комментарий: "Важно разделять обязанность уведомления о факте получения средств и предоставление доступа к детальному движению по счету. Второе требует более жестких правовых оснований, так как напрямую затрагивает банковскую тайну", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Параллельно с изменением налогового контроля власти планируют модернизировать учет неправительственных организаций (НПО). До конца 2026 года будет создана единая цифровая платформа. Она объединит данные о проектах НПО, их участии в госпрограммах и интегрируется с государственными информационными системами.

Окончательные изменения в правила раскрытия данных будут приняты после анализа правоприменительной практики и оценки рисков.