Отбасы банк расширил список объектов недвижимости для принятия в залог

Отбасы банк расширил список залогового жилья: влияние на рынок

Отбасы банк изменил требования к объектам недвижимости, принимаемым в залог по ипотечным кредитам. Теперь банк принимает жилье из панелей или плит на бетонной и керамзитобетонной основе со сроком эксплуатации до 60 лет, тогда как ранее этот порог составлял 50 лет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ипотека 2026: осторожный оптимизм

Мера направлена на повышение доступности кредитования для владельцев вторичного жилья. В первую очередь решение затрагивает сегмент панельных домов, которые из-за возрастных ограничений имели низкую ликвидность при оформлении ипотеки.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что расширение залогового перечня позволяет увеличить круг потенциальных покупателей для конкретных объектов. Если квартира начинает соответствовать критериям банка, срок ее реализации сокращается, так как сделка становится возможной с использованием ипотечных средств.

Факторы стагнации спроса

Несмотря на смягчение требований банка, общая ситуация в секторе недвижимости остается тяжелой. По оценке главы Федерации недвижимости Ермека Мусрепова, рынок находится в стадии глубокой стагнации с признаками предкризисного состояния. Основным ограничением выступает дефицит платежеспособного спроса.

К негативным факторам отнесены:

отсутствие роста доходов населения, сопоставимого с ценами на жилье;

высокая стоимость ипотечного финансирования;

значительная долговая нагрузка граждан;

последствия спекулятивного перегрева цен за последние годы.

Экспертный комментарий: "Сегодня ключевой проблемой является не объем предложения, а отсутствие реальных покупателей. Пока стоимость ипотеки остается высокой, а доходы населения не растут, рынок будет оставаться в состоянии стагнации", — отметил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Динамика цен на первичном и вторичном рынках

По мнению Ермека Мусрепова, решение Отбасы банка носит локальный характер и не способно изменить фундаментальный тренд на снижение стоимости квадратного метра.

Первичный рынок

Сектор испытывает давление из-за роста затрат на строительство при одновременном падении покупательской способности. Потенциал дальнейшего роста цен считается исчерпанным. Ожидается, что застройщики будут чаще использовать инструменты фактического снижения цены: скидки, рассрочки и субсидирование программ.

Вторичный рынок

Этот сегмент признан наиболее уязвимым. Стоимость многих объектов, особенно старого жилого фонда, оторвалась от реальных доходов граждан. В результате наблюдается увеличение сроков экспозиции квартир и рост объема предложения, что ведет к постепенному снижению прайсов.

Наиболее заметная коррекция цен ожидается в сегменте устаревшего жилья, в то время как современные ликвидные объекты будут более устойчивы к падению стоимости.

Экспертная проверка: специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева

экономист по рынку труда Ирина Костина