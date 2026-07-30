Отбасы банк расширил список объектов недвижимости для принятия в залог

Отбасы банк изменил требования к объектам недвижимости, принимаемым в залог по ипотечным кредитам. Теперь банк принимает жилье из панелей или плит на бетонной и керамзитобетонной основе со сроком эксплуатации до 60 лет, тогда как ранее этот порог составлял 50 лет.
Мера направлена на повышение доступности кредитования для владельцев вторичного жилья. В первую очередь решение затрагивает сегмент панельных домов, которые из-за возрастных ограничений имели низкую ликвидность при оформлении ипотеки.
Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что расширение залогового перечня позволяет увеличить круг потенциальных покупателей для конкретных объектов. Если квартира начинает соответствовать критериям банка, срок ее реализации сокращается, так как сделка становится возможной с использованием ипотечных средств.
Несмотря на смягчение требований банка, общая ситуация в секторе недвижимости остается тяжелой. По оценке главы Федерации недвижимости Ермека Мусрепова, рынок находится в стадии глубокой стагнации с признаками предкризисного состояния. Основным ограничением выступает дефицит платежеспособного спроса.
К негативным факторам отнесены:
Экспертный комментарий: "Сегодня ключевой проблемой является не объем предложения, а отсутствие реальных покупателей. Пока стоимость ипотеки остается высокой, а доходы населения не растут, рынок будет оставаться в состоянии стагнации", — отметил экономист по рынку труда Ирина Костина.
По мнению Ермека Мусрепова, решение Отбасы банка носит локальный характер и не способно изменить фундаментальный тренд на снижение стоимости квадратного метра.
Сектор испытывает давление из-за роста затрат на строительство при одновременном падении покупательской способности. Потенциал дальнейшего роста цен считается исчерпанным. Ожидается, что застройщики будут чаще использовать инструменты фактического снижения цены: скидки, рассрочки и субсидирование программ.
Этот сегмент признан наиболее уязвимым. Стоимость многих объектов, особенно старого жилого фонда, оторвалась от реальных доходов граждан. В результате наблюдается увеличение сроков экспозиции квартир и рост объема предложения, что ведет к постепенному снижению прайсов.
Наиболее заметная коррекция цен ожидается в сегменте устаревшего жилья, в то время как современные ликвидные объекты будут более устойчивы к падению стоимости.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.