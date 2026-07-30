Транспортная изоляция Атырау: почему жители требуют прямой путь до Уральска

Жители Западного Казахстана требуют построить железную дорогу между Атырау и Уральском

Жители двух областных центров Казахстана инициировали кампанию по требованию строительства прямой железнодорожной линии, соединяющей Атырау и Уральск. Поводом стал призыв Максута Бажанова в соцсети Threads: он предложил гражданам массово направлять запросы в Министерство транспорта через платформу eOtinish.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути на фоне заката

Сейчас между городами нет прямого пассажирского сообщения. Единственным стабильным способом перемещения остается автомобильная трасса длиной около 487 километров. По словам автора инициативы, дорога узкая, не имеет разделительного барьера и характеризуется регулярными серьезными ДТП.

Региональный экономист Валерий Козлов отмечает, что для запуска таких проектов критически важен грузопоток. Без четкого понимания того, какие объемы товаров будут перевозиться по линии, государство или частный инвестор вряд ли выделят средства на строительство.

История проекта и позиция властей

Вопрос транспортной связности регионов поднимался в 2022 году. Тогда власти Западно-Казахстанской области обсуждали проект линии Уральск — Индер — Атырау протяженностью около 315 километров. Проект предполагал привязку к разработке калийного месторождения, которое должно было создать необходимый объем перевозок. Инвестор даже начал подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО).

Однако Министерство транспорта позже отклонило идею. В ведомстве заявили, что строительство пока не планируется из-за отсутствия достаточного экономического обоснования и приоритетности других железнодорожных объектов.

Экспертный комментарий: "Стадия подготовки ТЭО — это лишь предварительный анализ. Переход к фактическому строительству возможен только после утверждения сметы, выбора подрядчика и подтверждения источников финансирования", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Логистическая изоляция региона

Проблема отсутствия сообщения обсуждалась в начале этого года в Мажилисе. Депутаты указывали, что Атырау остается одним из самых транспортно обособленных городов страны. Нестабильность авиасообщения и риски на автодороге усиливают логистический разрыв между областными центрами.

Сейчас общественность пытается заставить министерство пересмотреть решение через массовые административные обращения, чтобы получить официальный ответ о текущем статусе вопроса и возможных перспективах реализации проекта.