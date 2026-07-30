Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Томске создают единую систему стоматологии для пациентов всех возрастов
В Еврейской автономной области втрое увеличили оклады педагогов
История повторяется: почему во время кризиса автомобиль может оказаться выгоднее хранения денег в банке
Садовые культуры облепиха и ирга признали опасными инвазивными растениями
Природный фильтр: губка в форме куриной почки удаляет тяжелые металлы из воды
Губернатор Нижегородской области утвердил режим карантина по африканской чуме свиней
Синоптики предупредили о погодной ловушке августа: тепло сохранится, но грозы принесут опасность
Тексты больше не врут: рабочая переписка предсказала скорый финал карьеры тысяч сотрудников
Сын Мота оказался не по годам развит: увлечение историей привело к созданию домашнего кружка

Полиция Астаны задержала 27-летнего мужчину за домогательства к девушке

Казахстан

В Астане задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах к девушке в Президентском парке. Инцидент произошел утром 29 июля возле Дворца мира и согласия.

Домогательство
Фото: commons.wikimedia.org by Edith Castro Roldán, Oscar Manuel Luna Nieto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Домогательство

По заявлению потерпевшей, неизвестный подошел к ней сзади, схватил за грудь и начал трогать разные части тела, препятствуя ее попыткам освободиться. Девушка начала громко кричать, после чего мужчина отпустил ее и ушел в сторону улицы Байтурсынова. Потерпевшая успела снять нападавшего на видео, после чего обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники департамента полиции Астаны установили личность мужчины, доставили его в отделение и поместили в комнату временного задержания. В отношении него составили материалы по факту мелкого хулиганства, которые уже направлены на рассмотрение в суд.

Мать потерпевшей считает, что действия мужчины являются посягательством на половую неприкосновенность ее дочери. Однако итоговую правовую квалификацию произошедшего должен определить суд.

Юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова отмечает, что при подобных инцидентах видеозапись с места событий становится одним из ключевых доказательств для идентификации личности и установления обстоятельств дела.

Экспертный комментарий: "Различие между мелким хулиганством и более тяжкими составами, связанными с половой неприкосновенностью, зависит от совокупности улик и точной квалификации действий. Окончательный статус виновности и вид наказания определяются только после судебного разбирательства", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Урожаи в России бьют все рекорды: избыток продукции обрушил стоимость привычного товара на рынке
Производство
Урожаи в России бьют все рекорды: избыток продукции обрушил стоимость привычного товара на рынке
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Последние материалы
Губернатор Нижегородской области утвердил режим карантина по африканской чуме свиней
Синоптики предупредили о погодной ловушке августа: тепло сохранится, но грозы принесут опасность
Тексты больше не врут: рабочая переписка предсказала скорый финал карьеры тысяч сотрудников
Сын Мота оказался не по годам развит: увлечение историей привело к созданию домашнего кружка
Завтрак с эффектом ресторана: яйца Бенедикт и стейк создадут идеальный дуэт
Снижение закупок нефти Китаем оказало сдерживающее влияние на мировые цены
Один раствор против пяти вредителей: рецепт, который поможет сохранить урожай даже в разгар сезона
Миллионы за роль красивого аксессуара: предложение богатого мужчины вызвало у актрисы чувство опасности
Ковер перестанет пахнуть и снова засияет: домашний состав, который работает с первого раза
Машина может просто вспыхнуть в пути: эксперты раскрыли главную уязвимость прицепов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.