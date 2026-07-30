Полиция Астаны задержала 27-летнего мужчину за домогательства к девушке

В Астане задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах к девушке в Президентском парке. Инцидент произошел утром 29 июля возле Дворца мира и согласия.

Фото: commons.wikimedia.org by Edith Castro Roldán, Oscar Manuel Luna Nieto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Домогательство

По заявлению потерпевшей, неизвестный подошел к ней сзади, схватил за грудь и начал трогать разные части тела, препятствуя ее попыткам освободиться. Девушка начала громко кричать, после чего мужчина отпустил ее и ушел в сторону улицы Байтурсынова. Потерпевшая успела снять нападавшего на видео, после чего обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники департамента полиции Астаны установили личность мужчины, доставили его в отделение и поместили в комнату временного задержания. В отношении него составили материалы по факту мелкого хулиганства, которые уже направлены на рассмотрение в суд.

Мать потерпевшей считает, что действия мужчины являются посягательством на половую неприкосновенность ее дочери. Однако итоговую правовую квалификацию произошедшего должен определить суд.

Юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова отмечает, что при подобных инцидентах видеозапись с места событий становится одним из ключевых доказательств для идентификации личности и установления обстоятельств дела.

Экспертный комментарий: "Различие между мелким хулиганством и более тяжкими составами, связанными с половой неприкосновенностью, зависит от совокупности улик и точной квалификации действий. Окончательный статус виновности и вид наказания определяются только после судебного разбирательства", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова

юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова