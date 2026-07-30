Дорога от Чолпон-Аты до терминала Тамчы будет ограничена для автотранспорта

Пассажиры рейсов из международного аэропорта Тамчы на Иссык-Куле с 30 июля по 2 августа столкнутся с затруднениями при дороге к терминалу. В этот период в регионе вводят временные ограничения для автотранспорта.
По данным пресс-службы авиакомпании FlyArystan, перекрытия связаны с проведением крупного международного спортивного мероприятия. Ограничения затронут ключевой маршрут Чолпон-Ата — аэропорт Тамчы, который используется большинством туристов для вылета.
Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что при перекрытии основных транспортных артерий в курортных зонах нагрузка на альтернативные пути возрастает кратно, что часто приводит к заторам даже на коротких дистанциях.
Перевозчик рекомендует прибывать в аэропорт Тамчы минимум за три часа до вылета. Дополнительный запас времени необходим для прохождения регистрации, досмотра и пограничного контроля в условиях возможных дорожных коллапсов.
Экспертный комментарий: "При организации массовых мероприятий в приаэропортовых зонах критически важно синхронизировать график перекрытий с расписанием рейсов, иначе локальный транспортный коллапс может привести к массовым опозданиям на вылеты", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
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