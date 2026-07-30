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Дорога от Чолпон-Аты до терминала Тамчы будет ограничена для автотранспорта

Казахстан

Пассажиры рейсов из международного аэропорта Тамчы на Иссык-Куле с 30 июля по 2 августа столкнутся с затруднениями при дороге к терминалу. В этот период в регионе вводят временные ограничения для автотранспорта.

Побережье озера Иссык-Куль
Фото: commons.wikimedia.org by TeamA.Live, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Побережье озера Иссык-Куль

Причина и масштаб ограничений

По данным пресс-службы авиакомпании FlyArystan, перекрытия связаны с проведением крупного международного спортивного мероприятия. Ограничения затронут ключевой маршрут Чолпон-Ата — аэропорт Тамчы, который используется большинством туристов для вылета.

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что при перекрытии основных транспортных артерий в курортных зонах нагрузка на альтернативные пути возрастает кратно, что часто приводит к заторам даже на коротких дистанциях.

Рекомендации по времени прибытия

Перевозчик рекомендует прибывать в аэропорт Тамчы минимум за три часа до вылета. Дополнительный запас времени необходим для прохождения регистрации, досмотра и пограничного контроля в условиях возможных дорожных коллапсов.

Экспертный комментарий: "При организации массовых мероприятий в приаэропортовых зонах критически важно синхронизировать график перекрытий с расписанием рейсов, иначе локальный транспортный коллапс может привести к массовым опозданиям на вылеты", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка:
  • специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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