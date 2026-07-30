Зерновые культуры пострадали от засухи сильнее масличных в Казахстане

В восточных и центральных регионах Казахстана зафиксировано падение урожайности зерновых культур по сравнению с прошлым годом. Причиной стали засушливые погодные условия, которые установились в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и южных районах Акмолинской области. Об этом сообщил представитель Зернового союза Евгений Карабанов.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

По словам представителя союза, сильнее всего пострадали именно зерновые, в то время как масличные культуры переносят засуху легче. Несмотря на локальные потери, общий объем урожая пшеницы останется достаточным для внутреннего потребления, переработки и экспортных поставок.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что даже при сохранении общего объема урожая региональный дисбаланс может привести к росту внутренних логистических затрат на перемещение зерна из благополучных зон в пострадавшие.

Положительная динамика вегетации наблюдается в Западно-Казахстанской, Актюбинской и большей части Костанайской областей, а также в отдельных районах Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.

Экспертный комментарий: "Важно разделять общую достаточность урожая для страны и фактическую убыточность конкретных хозяйств в пострадавших областях, так как это влияет на их кредитоспособность", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Экспортная динамика зерна

Параллельно с погодными рисками зафиксирован рост внешней торговли зерновыми. В первом квартале 2026 года экспорт пшеницы составил 3,6 млн тонн, что в 1,8 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Сумма выручки от этих поставок достигла $562,7 млн.

Основным покупателем казахстанского зерна остается Узбекистан.