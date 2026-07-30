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Миграционный отток из Атырауской области превысил число прибывших жителей

Казахстан

Население Атырауской области увеличилось до 718 250 человек. За последние пять лет численность жителей региона выросла на 34 тысячи человек, что составляет 5,1%. Об этом сообщил руководитель регионального департамента Бюро национальной статистики Нуржан Кумаргалиев.

Люди в автобусе
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Люди в автобусе

Более половины населения региона сосредоточено в городах — 393 727 человек (54,8%). В сельских населенных пунктах проживают 324 523 человека (45,2%).

Региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов отмечает, что разрыв между городским и сельским населением напрямую влияет на распределение бюджетных средств между инфраструктурными объектами: городские зоны требуют большего объема инвестиций в транспорт и ЖКХ.

Рождаемость и продолжительность жизни

За первый квартал 2026 года в области родились 3 153 ребенка. Естественный прирост населения за этот период составил 2 332 человека. Показатель ожидаемой продолжительности жизни в регионе достиг 75,8 года.

Миграционные потоки

В начале года в области зафиксирован отрицательный миграционный баланс: прибыли почти 10 тысяч человек, тогда как выехали 10 943 жителя.

  • Международная миграция: из-за рубежа прибыло 72 человека (50 — из Узбекистана, 15 — из России). За границу уехали шесть человек.
  • Внутренняя миграция: в область переехали 3 309 человек из других регионов Казахстана (преимущественно из Астаны, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей), а 4 431 житель области сменил место жительства внутри страны.

Экспертный комментарий: "Превышение числа выезжающих над прибывающими внутри страны может свидетельствовать о поиске жителями иных условий для трудоустройства или проживания, даже при общем росте численности населения за счет естественного прироста", — отметил политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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