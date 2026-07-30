Инвестиции в новый медный завод в Казахстане составят 750 млрд тенге

Правительство Казахстана одобрило инвестиционное соглашение между министерством промышленности и строительства и компанией Qazaq Smelter о строительстве медеплавильного завода в городе Балхаш (Карагандинская область). Сроки реализации проекта распределены так: начало строительства запланировано на 2027 год, ввод в эксплуатацию — на 2030 год.
Общий объем инвестиций в запуск предприятия оценивается в 750 млрд тенге. Проектная мощность завода составит 300 тыс. тонн катодной меди, 1,5 млн тонн серной кислоты, а также 300 тонн серебра и 10 тонн золота в год.
Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что существенный разрыв между одобрением инвестиционного соглашения и фактическим началом работ (три года) указывает на длительный период подготовки технической документации и согласования условий финансирования.
Запуск завода должен изменить показатели медной промышленности страны. Ожидается, что общий объем производства меди вырастет в полтора раза и превысит 800 тыс. тонн в год. Рост затронет и внешнюю торговлю: объем экспорта меди может увеличиться с текущих 460 тыс. до 760 тыс. тонн ежегодно.
Экспертный комментарий: "Увеличение выпуска катодной меди напрямую влияет на предложение сырья для производителей кабелей, электроники и автокомпонентов, однако фактический рост экспорта будет зависеть от мировой конъюнктуры цен и наличия долгосрочных контрактов к 2030 году", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.
Помимо производственных показателей, проект предполагает создание порядка 1,2 тыс. рабочих мест для персонала предприятия.
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