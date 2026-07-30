Экспорт казахстанской нефти в Румынию упал в 1,5 раза за первое полугодие

Экспорт нефти в Румынию упал в 1,5 раза

Товарооборот Казахстана и Румынии за первую половину текущего года сократился на 32,6%, составив $821,6 млн. Основным фактором падения стал резкий спад казахстанского экспорта: объем отгрузок снизился в 1,5 раза — с 2,2 млн тонн в прошлом году до 1,4 млн тонн (на сумму $734,4 млн).

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Нефтедобывающая платформа и качалки

Главный удар пришелся на поставки нефти. За шесть месяцев в Румынию направили 1,4 млн тонн сырья, что в 1,5 раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Одной из причин сокращения объемов могла стать плановая остановка НПЗ Petromidia в марте текущего года. Этот завод входит в группу KMG International и является основным переработчиком казахстанского сырья в стране.

Экспертный комментарий: "Плановые ремонты на крупных НПЗ напрямую влияют на логистику сырья. Поскольку Petromidia выступает основным потребителем казахстанской нефти в регионе, временная остановка завода неизбежно ведет к снижению физических объемов экспорта", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Структура торговли и альтернативные товары

Помимо сырья, зафиксировано снижение продаж лебедок (до 4 ед.) и маникюрных наборов (до 2 кг), однако эти позиции не оказывают существенного влияния на общий баланс. В то же время в структуре экспорта появились новые товары: удобрения (8,6 тыс. тонн), семена горчицы и сафлора (122,9 тонны), плоский прокат (20 тонн) и проволока (8 тонн).

Положительная динамика отмечена в поставках сжиженных пропана и бутана — объем продаж вырос в два раза до 23,3 тыс. тонн. Также на 10,7% увеличился экспорт автомобильных камер (до 310 ед.).

Импорт из Румынии в Казахстан также показал снижение: в денежном выражении он упал на 2,2% до $87,2 млн, а в натуральном — на 9,4% (до 7,6 тыс. тонн). В частности, сократились закупки промышленного бензина (в 2,2 раза), одежды (-20%) и лекарств.

При этом наблюдается рост импорта по ряду позиций: поставки кукурузы выросли в 4,5 раза до 195,3 тонны, семян подсолнечника — в 1,8 раза (284,4 тонны), ваты — в 17,7 раза (534,4 тонны). Также увеличился завоз пылесосов на 12,6% до 22,3 тыс. единиц.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков