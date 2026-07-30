В трех городах Казахстана 30 июля ожидается повышение концентрации вредных веществ

В Алматы, Астане и Костанае 30 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В столице и Костанае загрязнение воздуха прогнозируется в ночное время, в Алматы — в течение суток. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загрязнённый воздух и здоровье детей

Механизм накопления вредных веществ

По данным синоптиков, НМУ возникают при сочетании штиля или слабого ветра с туманом и температурной инверсией. В таких условиях загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы.

Специалист по природопользованию Игорь Степанов поясняет, что степень загрязнения воздуха в такие периоды напрямую зависит от влажности, температуры и отсутствия осадков, которые могли бы "очистить" атмосферу.

Риски для жителей

Повышенная концентрация вредных веществ в воздухе создает нагрузку на организм. В первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также аллергиков.

Экспертный комментарий: "При НМУ вредные примеси концентрируются в нижних слоях воздуха, что усиливает воздействие на людей с заболеваниями легких. В такие дни рекомендуется ограничить физическую активность на открытом воздухе", — отметил эколог Игорь Степанов.

"Казгидромет" рекомендует жителям трех городов сократить время пребывания на улице, особенно возле автодорог и промышленных зон. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок, а людям с хроническими диагнозами — иметь при себе необходимые лекарства.