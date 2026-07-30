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Продажа одних квартир разным людям: ущерб застройщика Qyran превысил 4,5 млрд теңге

Казахстан

В Астане завершено расследование уголовного дела против руководства компании-застройщика жилого комплекса Qyran. Фигурантов обвиняют в неоднократной продаже одних и тех же квартир разным покупателям в течение двух лет. Общий ущерб оценивается более чем в 4,5 млрд теңге.

Пустая комната в новостройке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пустая комната в новостройке

На данный момент потерпевшими признаны 51 гражданин и одно юридическое лицо. Четверо обвиняемых находятся под стражей; материалы дела переданы в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу.

Механизм обмана и финансовые потоки

По данным департамента экономических расследований, сделки заключались в офисе компании, а деньги передавались непосредственно обвиняемым. Следствие установило, что средства зачислялись на счета фигурантов, при этом в банковской и бухгалтерской документации намеренно не указывалось конечное лицо-получатель. По версии правоохранительных органов, такая схема использовалась для уклонения от налогов.

Специалист по AML/KYC Михаил Фролов поясняет, что отсутствие четкой идентификации бенефициаров в платежных поручениях и использование личных счетов вместо корпоративных — один из главных признаков попытки легализации доходов или сокрытия финансовых операций от контролирующих органов.

Обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере, самоуправство, а также присвоение или растрату вверенного имущества. В случае признания вины им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Риски покупателей и статус недвижимости

Потерпевшие сообщают о различных сценариях сделок: от оплаты наличными через владельцев компании с получением соглашений о задатке до регистрации прав собственности через систему eGov. Один из пострадавших, Самат Маликов, отметил, что даже при отсутствии обременений в справках на момент покупки, спустя время объект был арестован.

Экспертный комментарий: "Наложение ареста на недвижимость в рамках уголовного дела о мошенничестве часто происходит независимо от того, была ли квартира зарегистрирована за покупателем. Это связано с тем, что объект может быть признан орудием или результатом преступления, а право собственности оспаривается следствием", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Суд должен определить статус арестованного жилья. Покупатели опасаются, что для восстановления своих прав им придется инициировать отдельные гражданские иски, что особенно критично для тех, чье единственное жилье оказалось предметом спора.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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