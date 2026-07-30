Застройщики в Казахстане увеличили цены на жилье из-за роста себестоимости

В июне цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Казахстане увеличилась на 14% относительно июня прошлого года. По данным Бюро национальной статистики, рост цен распределен по регионам неравномерно.
Основным драйвером удорожания стал рост себестоимости строительства. На общие расходы повлияли цены на землю, логистику и рабочую силу, однако наибольший вклад внесло подорожание строительных материалов. Статистика фиксирует существенный рост цен на песок, глину, известняк и отделочный камень.
Наиболее критичным для отрасли стало изменение стоимости цемента. Заместитель председателя президиума Союза строителей РК Вячеслав Лазарев сообщил, что цена за тонну марок М400 и М350 выросла с 33-34 тысяч тенге до 50 тысяч тенге, что составляет рост на 50% за полгода.
Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что высокая зависимость отрасли от импорта строительных материалов делает конечную стоимость жилья чувствительной к колебаниям валютного курса, так как около половины необходимых ресурсов закупается за рубежом.
Несмотря на рост издержек, часть участников рынка завысила цены на жилье на 30-40%. При этом объективный рост стоимости квадратного метра с начала года оценивается в диапазоне 10-15%.
Экспертный комментарий: "Бесконечно удерживать маржу в 40% при резком удорожании материалов невозможно. Кошелек казахстанцев не безграничен, поэтому при дальнейшем росте затрат пострадают сами застройщики — им придется снижать рентабельность до 15-20%, чтобы сохранять продажи", — отметил эксперт по недвижимости Александр Пак.
На текущий момент разрыв между стоимостью жилья и доходами населения продолжает увеличиваться. В мировой практике доступным считается жилье, цена которого соответствует трем среднемесячным доходам жителя региона; этот показатель остается недостижимым для рынка Казахстана.
Финансовый консультант Илья Кравцов обращает внимание на то, что текущая динамика цен может привести к снижению покупательной способности населения и замедлению темпов реализации объектов в среднесрочной перспективе.
По прогнозам специалистов, оживление спроса на рынке недвижимости ожидается осенью.
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