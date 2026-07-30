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Застройщики в Казахстане увеличили цены на жилье из-за роста себестоимости

Казахстан

В июне цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Казахстане увеличилась на 14% относительно июня прошлого года. По данным Бюро национальной статистики, рост цен распределен по регионам неравномерно.

Центр города Астана в Казахстане
Фото: flickr.com by Кен и Ньетта, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Центр города Астана в Казахстане

Основным драйвером удорожания стал рост себестоимости строительства. На общие расходы повлияли цены на землю, логистику и рабочую силу, однако наибольший вклад внесло подорожание строительных материалов. Статистика фиксирует существенный рост цен на песок, глину, известняк и отделочный камень.

Наиболее критичным для отрасли стало изменение стоимости цемента. Заместитель председателя президиума Союза строителей РК Вячеслав Лазарев сообщил, что цена за тонну марок М400 и М350 выросла с 33-34 тысяч тенге до 50 тысяч тенге, что составляет рост на 50% за полгода.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что высокая зависимость отрасли от импорта строительных материалов делает конечную стоимость жилья чувствительной к колебаниям валютного курса, так как около половины необходимых ресурсов закупается за рубежом.

Разрыв между ценой и реальным спросом

Несмотря на рост издержек, часть участников рынка завысила цены на жилье на 30-40%. При этом объективный рост стоимости квадратного метра с начала года оценивается в диапазоне 10-15%.

Экспертный комментарий: "Бесконечно удерживать маржу в 40% при резком удорожании материалов невозможно. Кошелек казахстанцев не безграничен, поэтому при дальнейшем росте затрат пострадают сами застройщики — им придется снижать рентабельность до 15-20%, чтобы сохранять продажи", — отметил эксперт по недвижимости Александр Пак.

На текущий момент разрыв между стоимостью жилья и доходами населения продолжает увеличиваться. В мировой практике доступным считается жилье, цена которого соответствует трем среднемесячным доходам жителя региона; этот показатель остается недостижимым для рынка Казахстана.

Финансовый консультант Илья Кравцов обращает внимание на то, что текущая динамика цен может привести к снижению покупательной способности населения и замедлению темпов реализации объектов в среднесрочной перспективе.

По прогнозам специалистов, оживление спроса на рынке недвижимости ожидается осенью.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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