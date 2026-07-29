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Демонтаж кабелей на границе РФ и Финляндии может удорожить интернет в Казахстане

Казахстан

Риски для трафика: демонтаж кабелей на границе РФ и Финляндии

Демонтаж части волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на границе России и Финляндии может привести к росту стоимости международного интернета и увеличению задержек в передаче данных для казахстанских операторов. Об этом сообщил президент Казахстанской ассоциации операторов связи Олег Емельянов.

Рабочий у барабана с кабелем
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рабочий у барабана с кабелем

Проблема связана с тем, что часть кабелей проложена по опорам линий электропередачи. С 2027 года эти опоры могут быть демонтированы: после прекращения перетоков электроэнергии их содержание исключительно для работы связи становится экономически невыгодным.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что подобные инфраструктурные изменения создают операционные риски. Сокращение количества маршрутов ослабляет систему резервирования, что делает передачу данных более зависимой от оставшихся узлов связи.

Последствия для Казахстана

Поскольку большинство международных каналов связи Казахстана проходят через территорию России, любые изменения в российских магистральных маршрутах напрямую влияют на Казнет. Россия не останется без доступа к сети, так как трафик перераспределят по другим направлениям, однако часть данных будет передаваться по более длинным путям.

Для пользователей и компаний в Казахстане это может выразиться в следующих аспектах:

  • увеличение задержек (пинга) при передаче данных;
  • повышенная нагрузка на альтернативные маршруты;
  • рост стоимости международной интернет-емкости.

Экспертный комментарий: "Рост стоимости емкости обычно происходит из-за дефицита пропускной способности на оставшихся маршрутах. Когда трафик перераспределяется на ограниченное число линий, спрос превышает предложение, что позволяет провайдерам повышать тарифы", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Поиск альтернативных маршрутов

Текущая ситуация усиливает необходимость запуска транскаспийской ВОЛС Актау — Сумгаит. Этот проект должен создать для Казахстана независимый путь в Европу через Азербайджан, минуя территорию РФ.

По словам Олега Емельянова, речь не идет о полном отказе от российских каналов связи, которые останутся одним из основных направлений. Однако для устойчивости сети необходима диверсификация маршрутов через Китай, Каспий и страны Центральной Азии.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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