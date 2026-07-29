В Алматинской области планируют выпустить амурских тигров в резерват Иле-Балхаш

В Алматинской области готовятся к выпуску на волю амурских тигров, привезенных из России. В Минэкологии сообщили, что животные могут оказаться в естественной среде уже в следующем месяце.
Местом обитания хищников станет государственный природный резерват "Иле-Балхаш" в Балхашском районе. В ведомстве заявляют, что локация подходит для восстановления популяции благодаря кормовой базе и биоразнообразию.
Сейчас две взрослые особи проходят финальную проверку. Специалисты оценивают их физическое состояние, способность самостоятельно добывать пищу и уровень агрессии по отношению к людям. По данным Минэкологии, животные демонстрируют устойчивую реакцию избегания человека и ведут себя как дикие особи.
Эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов отмечает, что при выпуске крупных хищников в новую среду критически важно подтвердить наличие достаточной плотности копытных животных, чтобы избежать выхода тигров за пределы резервата в поисках пищи.
Для предотвращения конфликтов с людьми всех выпущенных тигров оснастят спутниковыми GPS-ошейниками. Это позволит отслеживать перемещения животных в режиме реального времени. Система автоматически зафиксирует приближение хищника к населенным пунктам, после чего в дело вступят антиконфликтные группы для патрулирования и отпугивания зверей.
Для жителей региона предусмотрены следующие меры защиты:
Экспертный комментарий: "Использование GPS-мониторинга и создание антиконфликтных групп — стандартный протокол реинтродукции крупных хищников. Однако эффективность таких мер зависит от скорости реакции мобильных групп и точности настройки геозон оповещения", — отметил эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Ранее сообщалось, что в 2026 году из России в Казахстан планируют завезти еще четырех амурских тигров.
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