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Алинур Толеугали занял третье место в весовой категории до 71 кг на турнире в Баку

Казахстан

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на юношеском чемпионате мира (U17) в Баку с тремя наградами. Итоговым достижением команды стала бронзовая медаль Алинура Толеугали в весовой категории до 71 кг.

Борцовский поединок
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Борцовский поединок

Для выхода в призовую зону Толеугали пришлось пройти через утешительный раунд, где он победил Богдана Толмача из Молдовы и Романа Иванюка из Украины. В финальном поединке за третье место казахстанский борец выиграл у представителя Ирана Эсмаила Захердуста.

Политолог Антон Кудрявцев отмечает, что результаты молодежных первенств позволяют оценить кадровый резерв страны в конкретном виде спорта и эффективность системы подготовки атлетов на государственном уровне.

Другой казахстанский спортсмен, Куанышбек Жанажол (51 кг), также пытался вернуться в борьбу за медали через репешаж. Однако во втором утешительном раунде он уступил Геворгу Арутюняну из Армении.

Экспертный комментарий: "Спортивные достижения на уровне U17 часто становятся индикатором будущих успехов национальной сборной на взрослых турнирах, так как именно здесь закладывается база технического превосходства", — отметил политолог Сергей Миронов.

Общий итог казахстанской команды в греко-римской борьбе составил три медали: золото Дияр Аманали (55 кг) и серебро Али Алмаса (48 кг), завоеванные в предыдущие дни турнира.

Мировой первенство проходит в Баку с 27 июля по 2 августа. В соревнованиях принимают участие 675 спортсменов, разыгрывается 30 комплектов наград между греко-римской, вольной и женской борьбой.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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