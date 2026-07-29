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Минторговли Казахстана опровергло получение официальных запросов от Wildberries по складам

Казахстан

Минторговли Казахстана опровергло запросы Wildberries по складам

Министерство торговли и интеграции РК заявило, что официальных обращений от компании Wildberries о размещении дополнительных складских мощностей на территории страны не поступало. В ведомстве подчеркнули, что любые предложения от международных игроков будут рассматриваться строго в рамках национального законодательства и с учетом интересов республики.

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

В министерстве отметили, что правила перемещения, хранения и оборота товаров регулируются правом Казахстана и Евразийского экономического союза. Любые исключения или особые условия для отдельных участников рынка не предусмотрены.

Финансовый аналитик Никита Волков указывает, что отсутствие официального запроса в министерство не исключает частного поиска площадей через брокеров или собственников недвижимости, так как арендодатели редко уведомляют государственные органы о переговорах на начальном этапе.

Риски в России и поиск площадей

Поводом для обсуждения стал материал издания "Коммерсантъ". Источники издания утверждают, что группа RWB (владелец Wildberries) начала искать склады в Казахстане из-за участившихся атак БПЛА на российские объекты. По данным источников с рынка недвижимости, компания может искать площади объемом 100 тыс. кв. м или даже все доступные варианты для диверсификации рисков.

В пресс-службе RWB информацию о "экстренном" переезде опровергли, заявив, что компания ведет плановую работу по строительству логистических объектов в странах присутствия, часть из которых будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Экспертный комментарий: "Перенос части логистических мощностей из зоны высокого операционного риска в соседнюю страну — стандартная стратегия хеджирования, однако ее успех зависит от наличия свободных площадей соответствующего класса", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Дефицит качественной складской инфраструктуры

Реализация подобных планов сталкивается с физическим ограничением рынка недвижимости Казахстана. По данным аналитиков, на конец июня 2026 года объем экспозиции составил 2,4 млн кв. м, однако свободные площади распределены по разным городам.

Общий объем вакантных площадей составляет около 130 тыс. кв. м. При этом на рынке отсутствует единый свободный блок площадью 100 тыс. кв. м, который мог бы удовлетворить запрос крупного оператора в одной локации.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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