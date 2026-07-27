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Атаки беспилотников на танкеры привели к сокращению выработки нефти в Казахстане

Казахстан

Правительство Казахстана планирует переориентировать экономику на развитие обрабатывающей промышленности, транспорта и строительства из-за падения объемов нефтедобычи. Соответствующие меры обсуждались на заседании штаба по обеспечению экономического роста под руководством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Нефтяные качалки в поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Нефтяные качалки в поле

Снижение добычи нефти вызвано техническими ограничениями: Министерство энергетики республики зафиксировало сокращение выработки после приостановки отгрузки через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Причиной стали атаки беспилотников на танкеры, зафрахтованные Казахстаном. Власти характеризуют этот спад как временный.

Особое внимание уделяется транспортному сектору. Несмотря на общий рост объемов перевозок, темпы развития отрасли падают из-за сокращения транспортировки углеводородов. Для компенсации потерь Серик Жумангарин поручил увеличить загрузку железнодорожных и автомобильных транзитных маршрутов.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что перенос акцента с сырьевого экспорта на развитие инфраструктуры и промышленности требует пересмотра структуры бюджетных расходов и поиска новых источников выручки для поддержки этих секторов.

Параллельно власти намерены ускорить строительство крупных объектов за счет республиканского бюджета. В список приоритетов вошли транспортные магистрали, мосты, переходы, а также объекты энергетики, здравоохранения и социальной сферы.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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