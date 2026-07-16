Алматы: в городе построят завод по выпуску гуманоидных и образовательных роботов UBTECH

В Алматы создадут производство гуманоидных роботов

В Алматы построят завод по выпуску образовательных и гуманоидных роботов. Предприятие станет первой зарубежной производственной площадкой китайской компании UBTECH Robotics. Соглашение о реализации проекта подписали акимат Алматы, компания Nero Robotics и основатель UBTECH Robotics Чжоу Цзянь в рамках бизнес-форума в Шанхае при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка робот-гуманоид

Строительство объекта уже началось. Технический запуск завода запланирован на первый квартал 2027 года.

Проект включает создание инженерно-исследовательского центра. Помимо серийного выпуска техники, планируется подготовка казахстанских кадров в сфере робототехники и внедрение профильных технологий.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что запуск производства за пределами Китая может свидетельствовать о стремлении компании диверсифицировать операционные риски и оптимизировать логистику для выхода на новые рынки.

Контекст и инфраструктура

О планах по строительству предприятия стало известно в ноябре 2025 года после подписания предварительного соглашения между акиматом Алматы, UBTECH Robotics и NERO Group. Проект реализуется на фоне активизации технологического сотрудничества между Казахстаном и КНР.

Экспертный комментарий: "Разрыв между подписанием предварительного соглашения и фактическим вводом завода в эксплуатацию в 2027 году указывает на капиталоемкий характер проекта, требующий длительного цикла строительно-монтажных работ и пусконаладки оборудования", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Параллельно с этим президент Казахстана предложил китайским компаниям создать в Экибастузе Data Center Valley и упростить трансграничное перемещение товаров для ускорения торговых операций.