В области Абай продолжается борьба с лесным пожаром на территории государственного лесного предприятия "Семей орманы". Для координации действий в зоне возгорания развернут оперативный штаб.
На объектах присутствуют министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысынбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и аким области Берик Уали. В ходе объезда сложных участков officials оценили обстановку и ход ликвидации огня.
По данным оперативного штаба, в тушении задействованы более 600 человек. Техническое оснащение включает свыше 160 единиц наземной техники и 7 вертолетов. Работы по локализации пожара ведутся круглосуточно, в том числе в ночное время.
Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что при лесных пожарах критически важным фактором становится не только количество техники, но и логистика доступа к удаленным участкам массива, что напрямую влияет на скорость локализации очагов.
Экспертный комментарий: "Привлечение авиации в сочетании с наземными группировками позволяет создать барьеры для распространения огня, однако эффективность таких мер зависит от оперативного формирования резервов спасателей", — отметила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Руководство министерств поставило задачу усилить резерв группировки спасателей для повышения темпов ликвидации возгорания.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.