В области Абай более 600 человек и 7 вертолетов задействованы в локализации лесного пожара

В области Абай продолжается борьба с лесным пожаром на территории государственного лесного предприятия "Семей орманы". Для координации действий в зоне возгорания развернут оперативный штаб.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

На объектах присутствуют министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысынбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и аким области Берик Уали. В ходе объезда сложных участков officials оценили обстановку и ход ликвидации огня.

По данным оперативного штаба, в тушении задействованы более 600 человек. Техническое оснащение включает свыше 160 единиц наземной техники и 7 вертолетов. Работы по локализации пожара ведутся круглосуточно, в том числе в ночное время.

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что при лесных пожарах критически важным фактором становится не только количество техники, но и логистика доступа к удаленным участкам массива, что напрямую влияет на скорость локализации очагов.

Экспертный комментарий: "Привлечение авиации в сочетании с наземными группировками позволяет создать барьеры для распространения огня, однако эффективность таких мер зависит от оперативного формирования резервов спасателей", — отметила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Руководство министерств поставило задачу усилить резерв группировки спасателей для повышения темпов ликвидации возгорания.