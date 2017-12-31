Издавна на Руси в новогодние праздники гадали на будущее, а под сам Новый год - на исполнение желаний.Каким будет год, можно узнать гаданием по воде. Ее наливают в блюдце или неглубокую миску, после чего выставляют на мороз. Утром надо посмотреть: если лед вздыбился вверх, год удастся хорошим, если застыл ровно, то год будет спокойным, а если образовал "волны", то следует ждать неприятностей.
Читайте также: Обстановка квартиры приманит удачу в новом году. Сбудется ли в Новом году ваше заветное желание, можно узнать с помощью риса. Держа левую руку ладонью вниз над банкой с крупой, сформулируйте свою мечту или задайте вопрос, а потом, не глядя, зачерпните горсть риса. Высыпав ее на салфетку, подсчитайте число зерен. Четное количество означает положительный ответ, нечетное - отрицательный.
По теме: Самое необычное украшение новогоднего стола.Чтобы узнать, каким будет новый год в финансовом отношении, нужно три перевернутых тарелки, под одну из которых кладется монетка. Спрятать ее туда попросите кого-нибудь из своих домашних, чтобы вы сами не видели, а потом попытайтесь угадать, под какой именно тарелкой она таится. Если вам это удастся с первого раза, в новом году ждите материальных благ, если со второго - ваше финансовое положение не изменится, а вот если обе попытки окажутся неудачными, то и год будет таким же.
Инструкция: Пишем новогодний сценарий.Существуют и современные варианты гадания. К примеру, ответ на любой вопрос можно получить в радиоэфире - по первой фразе, которую вы услышите после включения приемника. Конечно, придется приложить некоторые усилия и истолковать услышанное в метафорическом ключе.
Девушки могут узнать имя суженого с помощью компьютерной клавиатуры. закрыв глаза, нужно нажать первую попавшуюся клавишу. Если это буква, то именно с нее и начинается имя будущего мужа. Попадание на клавишу Enter означает, что в брак придется вступать не единожды, а клавиша Delete сулит одинокую жизнь. Всяческие символы и цифры не считаются, поэтому при попадании на них нужно погадать заново.
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