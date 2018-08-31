Ни один СИЗО Москвы не принял "мужчиноженщину"

Московские СИЗО "отказались" от заключенной, что поменяла пол. "Отказник" из-за этого расстроился больше, чем решению Хорошевского суда о заключении под стражу из-за подозрения в мошенничестве.
Когда Назара Гулевича привезли в СИЗО № 6, где находятся женщины, то на мед осмотре его "завернули". Конвоиры повезли его в СИЗО №3, где пребывают мужчины. После телесного осмотра и там от Гулевича отказались.
Когда "отказнику" задали вопрос, кем он себя считает, то Гулевич ответил: "Мужчиной, которому еще не успели сделать все операции". Так подследственный оказался в больнице "Матросской тишины", там находятся и мужчины, и женщины. И права не будут нарушены. В данные момент Гулевич содержится "в одиночке", так как сокамерника ему найти не смогли. Кроме того, сам молодой человек просит не перемещать его ни в какое СИЗО.
Стоит также отметить, что документы Гулевич поменять успел, а вот с медицинской стороной дело затянулось. Следователь, прокурор и судья, отправляя гражданина в СИЗО, знали об этом.
Фото: соцсети
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