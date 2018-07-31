Детям Германии предложено давать милые русские имена

Жители России знают толк в детских именах. Такое мнение прозвучало на страницах немецкой версии InStyle.

Фото: etsy.com

Автор текста Сюзанне Баур замечает, что водка — это не самое главное достоинство россиян, жители этой страны дают младенцам "ну очень милые имена". Чтобы подтвердить сей факт журналист подобрала по пять лучших, на ее взгляд, вариантов для мальчиков и девочек.

Будущих защитников Германии Баур предлагает назвать Михаилами, Никитами, Ильями, Родионами и Львами.

Для маленьких фрау автор материала подобрала такие: Алина, Варвара, Полина, Лада и Таня. Баур рассказала соотечественникам, что имя Алина носили несколько известных балерин, Ладой звалась богиня любви, красоты и весны, Татьяна же — героиня произведения Пушкина, творчеством которого так гордится Россия. Особо понравились Баур "маленькие" версии имен: Поля, Варя, Вара и Вава. Она назвала их "прелестными".

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