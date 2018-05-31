Убийство Кеннеди организовал Израиль - историк

Экс-сенатор США и генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди, как и его старший брат, бывший президент Джон Ф. Кеннеди, скорее всего, были убиты агентами ЦРУ с участием Израиля.

Сирхан Сирхан, 24-летний палестинский иммигрант, был осужден за убийство Роберта Кеннеди и приговорен к смертной казни в 1969 году. В 1972 году его приговор был заменен пожизненным заключением. Д

Смерть Роберта Кеннеди в 1968 году была предметом широкого анализа по аналогии с убийством в 1963 году его старшего брата Джона Ф. Кеннеди. Напомним, Бобби Кеннеди был убит во время торжеств после его успешной кампании на первичных выборах в Калифорнии. 42-летний кандидат в президенты от Демократической партии был смертельно ранен после полуночи в отеле Ambassador в Лос-Анджелесе.

Эксперты приписывают различные мотивы участию ЦРУ в убийстве обоих политиков. Закрытость ЦРУ и его репутация ведомства политических убийств высокого уровня в 1960-х годах не исключали возможность ответственности за убийство братьев Кеннеди.

Как пояснил историк Кевит Барретт, трое мужчин, замеченных на видео и фотографиях отеля Ambassador перед и сразу после убийства Роберта Кеннеди, могли быть оперативниками ЦРУ.

По его словам, "убийства братьев Кеннеди были в основном осуществлены по инициативе Израиля". "Убийство Джона Ф. Кеннеди было связано с возможным закрытием израильской программы ядерного оружия, поскольку израильтяне, в частности [бывший премьер-министр Израиля Давид] Бен-Гурион, считали, что это вопрос выживания для Израиля", - добавил Барретт.

"Осужденный убийца Роберта Кеннеди Сирхан Сирхан был выбран для представления общественности в качестве предполагаемого убийцы, на самом деле понятия не имел, что он там делает и был использован в пропагандистских целях сионистами, которые убили обоих братьев Кеннеди", - сказал Барретт.

Ранее сам Роберт Ф. Кеннеди-младший, сын говорил, что не верит, что Сирхан совершил убийство и считал, что это сделал второй стрелок.