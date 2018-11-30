Дед Мороз объяснил, почему не стоит загадывать новую машину

Уже завтра наступит первый день зимы и последний месяц уходящего года. До праздника Нового года еще много времени, но те, кто верит в Деда Мороза и чудо, наверняка уже задумались о том, что попросят у дедушки в качестве подарка себе любимому.

Так, главный российский Дед Мороз во время недавней встречи с детьми посоветовал всем как можно более тщательно подумать над своим новогодним желанием. Например, если загадать автомобиль, заявил он, то новый 2019 год можно встретить и в пробке на МКАДе. Так что, посоветовал добрый Дед Мороз, "квартиры и машины" у него просить даже не стоит. Необходимо, наставлял детей и их родителей дедушка, придумать и загадать что-то "самое-самое".

Также Дед Мороз попросил детей не пытаться увидеть его в новогоднюю ночь. У них, мол, все равно ничего не получится. По словам Дед Мороза, он успеет положить подарки под елку в тот момент, когда сонные детишки моргнут. Дедушка похвастался, что хоть сегодняшние дети и хитры, он их куда хитрее.

Отметим, что в ходе своего большого турне по городам России главный российский Дед Мороз посетит Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.

Россияне, по-видимому, продолжают верить в Деда Мороза и во взрослом возрасте. Во всяком случае, эксперт по туризму в интервью редакции "Правды.Ру" рассказал, что Великий Устюг для жителей России — традиционное и популярное место для проведения новогодних каникул.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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