Американец поймал на удочку древнюю черепаху

Американский рыбак из Оклахомы выловил страшное существо, которое даже по сравнению с динозаврами выглядело гадким утенком, пишет Poplawok.
По словам рыбака, вытащив чудовище на берег, он оробел и долго не мог взять себя в руки. В конце концов, он достал смартфон, сделал несколько снимков чудовища и отпустил его в речку.
Выложив снимки в интернет, он сделался знаменитым. Фотографии просмотрели миллионы пользователей. Ученые, заглянувшие на сайт с фотографиями, объяснили, что это всего-навсего аллигаторова черепаха. Алигаторовые черепахи обитают на планете десятки миллионов лет, но сегодня находятся на грани вымирания.
Аллигаторовые черепахи встречаются только в Северной Америке. Вырастая в длину до 80 сантиметров, они могут весить 80 килограммов. Едят все подряд от водорослей до беспозвоночных рептилий.
Фото: pinme.ru
Читайте также:
Сибирские ученые разработали абсорбент для очистки рек
Рыбак поймал в океане младенца
Возле Уайт-Айленда нашли загадочное существо
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.
Идеолог реформ Алексей Кудрин заявил, что Россия, скорее всего, не выполнит задачу, поставленную президентом - стать пятой экономикой мира к 2024 году.
Она осуждает действия страны в 2008 году, но твердит об агрессии Российской Федерации.
Есть доказательства уже произведенных бактериологических атак США на Россию. Но это оружие — непредсказуемое. Вирусы и бактерии, мутируя, могут бумерангом поразить их создателей. Именно поэтому американцы стараются размещать центры заразы подальше от своих границ. Однако в эпоху глобализма это невозможно.