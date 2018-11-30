Американец поймал на удочку древнюю черепаху

Американский рыбак из Оклахомы выловил страшное существо, которое даже по сравнению с динозаврами выглядело гадким утенком, пишет Poplawok.

По словам рыбака, вытащив чудовище на берег, он оробел и долго не мог взять себя в руки. В конце концов, он достал смартфон, сделал несколько снимков чудовища и отпустил его в речку.

Выложив снимки в интернет, он сделался знаменитым. Фотографии просмотрели миллионы пользователей. Ученые, заглянувшие на сайт с фотографиями, объяснили, что это всего-навсего аллигаторова черепаха. Алигаторовые черепахи обитают на планете десятки миллионов лет, но сегодня находятся на грани вымирания.

Аллигаторовые черепахи встречаются только в Северной Америке. Вырастая в длину до 80 сантиметров, они могут весить 80 килограммов. Едят все подряд от водорослей до беспозвоночных рептилий.

Фото: pinme.ru

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