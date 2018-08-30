Украинец хотел поднять Россию на бунт, но забыл перелогиниться

Забавный случай произошел в одной из популярных российских социальных сетей. Так, гражданин Украины, представившись россиянином, призвал своих "соотечественников" к борьбе с режимом, действующей политической властью в стране и раскритиковал повышение пенсионного возраста.
Пользователи тут же подняли горе-революционера на смех. Дело в том, что уроженец Украины забыл выйти из одного аккаунта и зайти в другой, прежде чем написать сообщение. Так, всем пользователям Twitter было видно, что он вовсе не гражданин Российской Федерации, а сотрудник Сил специальных операций Украины.
Многие пользователи пишут, что ситуация не стоит выеденного яйца, о ней стоит забыть и не подпитывать ненависти одного народа к другому. Другие же пишут о том, что в социальных сетях много таких "троллей повылазило".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская молодежь, хоть и изрядно критикует действующую в стране власть, выступает категорически против революции в стране. Об этом писало американское издание "The National Interest" со ссылкой на Высшую школу экономики Российской Федерации. Также выяснилось, что российские студенты и школьники не доверяют ни правительству, ни мэрам, ни губернаторам, ни даже президенту страны.
Фото: REX/Shutterstock
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