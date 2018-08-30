Таганрог оправдывается за миллионы огромных комаров

Таганрог снова переживает нашествие комаров. Социальные сети и местные средства массовой информации буквально кипят, обсуждая атаку гнуса. Недавно к обсуждению ситуации подключились и федеральные СМИ.
Местные чиновники же, что ответствуют за сохранность окружающей природы в регионе, устали объяснять приезжим журналистам, что огромные комары — обыденное явление для Таганрога.
Год назад на ситуацию в российской провинции обратило внимание даже издание из Великобритании "The Sun". Журналисты Соединенного Королевства удивлялись, как жители города могут быть спокойны в ситуации, когда небо буквально закрыли тучи огромных жужжащих насекомых.
Специалисты, впрочем, придерживаются точки зрения таганрогских чиновников — они заявляют, что комары не представляют особой опасности. Насекомых подобного вида называют хирономидами, звонцами или же дергунами. Они, по словам экспертов, живут не больше 5 дней. Взрослые особи, кстати, не едят вообще, а человек не представляет для них особого интереса. Личинки обитают в иле. Специалисты утверждают, что такое обильное присутствие в городе этих насекомых объясняется тем, что в местных реках поубавилось рыбы, которая и питается личинками комаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, насколько разнообразна и уникальна погода в России. Так, девушка, зимой выложившая в социальную сеть Instagram фотографию с льдинками вместо ресниц, летом поделилась снимком, на котором в жаркий погожий денек лицо ее сплошь облепили комары.
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