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Источник Правда.Ру

Собака плыла навстречу хозяину пять километров в шторм

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Уникальный случай произошел у побережья Соединенных Штатов Америки. Американец Шейн Хэйл собирался обойти под парусом весь мир. С собой мужчина взял верного друга — пса по кличке Харли.

Собака плыла навстречу хозяину пять километров в шторм. 391384.jpeg

В один из дней яхта попала в сильнейший шторм. Ветер сломал мачту, и та обрушилась на Шейна Хэйла. Он потерял сознание. Когда американец очнулся, Харли поблизости нигде не было.

Мужчина связался с береговой охраной и стал ждать помощи. По его словам, несмотря на то, что стихия разрушила его яхту, он беспокоился только об одном — о своей собаке. Хозяин буксира, что пришел на помощь Шейну Хэйлу, заявил, что тот первым делом попросил помочь найти его собаку.

На воде найти собаку не удалось. Оказавшись на берегу, гражданин Соединенных Штатов Америки разместил объявление о пропаже пса в социальных сетях. Через какое-то время оказалось, что Харли жив и здоров — его на время приютил один из местных жителей. Пес смог проплыть порядка пяти километров в сильнейший шторм и благополучно добраться до суши.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что преданная собака спасла свою хозяйку от укуса гремучей змеи. Домашний питомец самоотверженно кинулся в ноги девушки, приняв на себя удар опасной рептилии. В Сети собаку прозвали настоящим героем.

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