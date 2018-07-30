Ученые: смартфоны в школах плодят тупиц

Ученые из Ратгерского университета в Соединенных Штатах Америки заявили, что использование смартфонов во время занятий серьезно сказывается на успеваемости студентов. К такому выводу они пришли после проведения эксперимента.
В нем приняли участие 118 студентов. За учащимися вели наблюдение в течение целого семестра. Их поделили на две группы: одной из них было разрешено пользоваться сотовыми телефонами, а второй — нет.
Выяснилось, что использование гаджетов не повлияло на понимание лекций, но серьезно сказалось на финальном экзамене в конце семестра. Студенты, которым в течение полугода было разрешено пользоваться смартфонами, сдали экзамен хуже тех, кому брать в руки мобильные телефоны было запрещено. Интересно, что успеваемость снизилась не только у тех студентов, кто непосредственно пользовался гаджетами, но и у молодых людей, что сидели рядом с ними.
Интересно, что в республике Казахстан, например, правительство уже давно догадалось о вреде смартфонов. Так, несколько лет назад, там стало запрещено пользоваться смартфонами на территории государственных учреждений. Отметим, что это распространяется только на тех, кто не работает там, то есть для посетителей — сами же государственные служащие смартфонами пользуются. Также Министерство обороны Российской Федерации прекрасно осведомлено о пагубном влиянии смартфонов — солдатам срочной службы строго запрещено ими пользоваться.
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