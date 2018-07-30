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"Это все маг с НЛП!": казаки открестились от реестра "врагов народа"

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Недавно стало известно о создании единого реестра "врагов народа", в который должны были войти либералы, оппозиционеры и прочие критики существующего политического режима в России. Идея создания "черного списка" приписывалась рязанским казакам. Сообщалось также и о сумме, в которую обойдется их инициатива — за реестр "врагов народа" пришлось бы отдать 60 миллионов рублей.

Фото: Андрея Демина

Но российские казаки открещиваются от этой инициативы и заверяют, что никакого "черного списка либералов" создавать не собираются. Об этом сообщил президент Казачьего информационно-аналитического центра Алексей Зборовский. По его словам, идея принадлежит некому магу и колдуну, широкому специалисту по нейролингвистическому программированию. По словам Зборовского, казаки ни к какому реестру "врагов народа" отношения не имеют.

Сообщалось, что список неугодных носил бы название "Патриот" и призван был бы усложнить жизнь как самим критикам власти, так и их семьям. Казаки якобы хотели добиться того, чтобы государство больше не давало либералам и провокаторам денег, а провайдеры и вовсе запретили им доступ в сеть Интернет. Также фигурантам списка приходилось бы доказывать свою принадлежность к патриотам.

60 миллионов рублей, необходимых для создания реестра "врагов народа", казаки якобы планировали получить из государственного бюджета.

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