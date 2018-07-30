Самые жесткие цитаты на концерте Massive Attack

Британская музыкальная группа "Massive Attack" выступила с концертом на музыкальном фестивале Park Live. Выступление музыкантов сопровождалось интересным видеорядом. За спинами музыкантов на экране появлялись заголовки из российских средств массовой информации с призывами объединиться и обмениваться знаниями, создавая тем самым единое мировое сообщество.
Так, на видеоэкране появлялись фразы "Больше узнать", "Оставаться в курсе", "Больше делиться" и "Создать мир, который мы хотим". Помимо этого, Massive Attack предложили своим слушателям задаться вопросами "В чем смысл жизни?" и "Чем ты занимаешься?".
Также музыкальный коллектив принял решение процитировать знаменитую цитату одного из руководителей Третьего рейха Германа Геринга: "Любым народом очень легко управлять — только скажите, что им угрожает опасность нападения, покажите им врага, а всех пацифистов объявите непатриотами".
Интересная задумка музыкантов пришлась их поклонникам по душе — они не только громко отреагировали на происходящее непосредственно на концерте, но и писали свои восторженные отзывы в аккаунтах в социальных сетях. "Что уж тут сказать, эти ребята всегда были крутыми", — поделился впечатлениями от идеи музыкантов один из фанатов.
"Massive Attack" — культовая трип-хоп группа из Бристоля, города в Соединенном Королевстве. Образован музыкальный коллектив был в далеком 1988 году. Композиции группы звучали в таких фильмах, как "Матрица", "Большой куш", "Бэтмен навсегда", а также в сериалах "Доктор Хаус", "Зачарованные" и "Побег".
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