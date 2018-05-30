Вор прислал хозяину авто фото уничтожаемой машины

Автоугоном обернулось желание англичанина продать собственный Ford Fiesta. Как рассказывает The Sun, 21-летний Джордж Вуд пришел на встречу с покупателем, который был готов заплатить 300 фунтов стерлингов.
Когда же дело дошло до передачи ключей, покупатель заявил, что у него нет при себе такой суммы, и пообещал позднее перевести ее на карту. Стоит отметить, что мошенник явился на сделку с супругой и ребенком. Все вместе они сели в авто и скрылись.
Спустя время, когда баланс так и не пополнился, Вуд попросил помощи у полиции. Однако ему отказали, пояснив, что ключ владелец отдал добровольно, а предъявить обвинение в мошенничестве они не смогут.
Не найдя поддержки у представителей закона, мужчина прибег к помощи соцсетей: он описал ситуацию на странице в Facebook и попросил помощи. Один из ответов был от разыскиваемого угонщика — фото, на котором машину уничтожают на металлоломной свалке. Этот кадр заставил полицейских взяться за расследование.
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