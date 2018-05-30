Российский ученый предсказал уничтожение инопланетян человечеством

Существование инопланетян так и остается недоказанным. Сотрудник Московского института электронной техники, физик-теоретик Александр Березин, уверен, что человечество уничтожит инопланетную расу, как только ее обнаружит. А пришельцы, в свою очередь, постараются стереть с лица Земли людей, уверен ученый. Только такие отношения могут существовать между разумными существами во Вселенной, утверждает Березин.

Своей теорией Березин пытается объяснить парадокс Ферми. Парадокс же этот заключается в том, что за миллиарды лет своего развития внеземные цивилизации должны были развиться и расселиться по всей Вселенной, однако, человечеству так и не удалось обнаружить видимые следы деятельность инопланетян. Парадокс был предложен физиком Энрико Ферми, который подверг сомнению возможность обнаружения внеземных цивилизаций, и связан с попыткой ответить на один из важнейших вопросов современности: "Является ли человечество единственной технологически развитой цивилизацией во Вселенной?".

Существует громадное множество теорий, что объясняют парадокс Ферми. Кто-то говорит о том, что инопланетная цивилизация может быть развита настолько, что наши технологии просто не в силах обнаружить ее следы, только если они сама того не захотят. Другие же считают, что внеземные цивилизации давным-давно погибли, так как появились задолго до рождения человечества.

Александр Березин же говорит, что технически развитых цивилизаций попросту не существует, потому что если бы они и существовали, то давно уничтожили бы человечество. Или, добавляет Березин, мы бы уничтожили их.

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