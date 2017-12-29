В Антарктиде найдены доказательства Великого потопа

Американские ученые пришли к выводу, что обнаруженные на территории Антарктиды окаменевшие деревья могут служить доказательством того, что Великий потоп однозначно был.

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Исследователи университета Висконсин-Милуоки заявили, что причиной гибели многих видов на Земле стал Всемирный потоп.

Напомним, что в прошлом большая часть видов на Земле вымерла, и ученые до сих пор спорят о причинах такой ситуации. Наиболее актуальной остается версия с парниковыми газами вследствие извержения вулканов, когда температура в пределах планеты выросла, за чем последовал процесс окисления океанов.

Однако представитель Института ICR Тим Клэр считает, что виной этому мог стать Великий потоп, упоминаемый в Библии. В пользу этого якобы указывают и окаменелые леса Антарктиды, когда в ходе потопа деревья оказались быстро погребены под водой.

По данным ученых, возраст деревьев составляет порядка 280 млн лет, при этом он оказался погребен в вулканическом пепле, позволившем ему хорошо сохраниться до клеточного уровня.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что ученые подсчитали, когда произойдет всемирный потоп. Специалисты из США и Ирландии сопоставили значения температуры и уровня Мирового океана в древности и сегодня. Итоги их работы опубликованы в журнале Science.