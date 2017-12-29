Ученые: томаты помогают бросать курить

Американские ученые пришли к выводу, что резко бросать курить тоже не очень полезно, так как в процессе отказа от курения может наблюдаться не самое лучшее самочувствие.

По данным нового исследования из Университета Джона Хопкинса, можно избежать неприятных последствий и окончательно бросить курить, если немного изменить рацион.

Основные проблемы курильщиков связаны с легкими, потому ученые изучали функциональность легких и зависимость их работы от диеты после отказа от курения.

В процессе исследования были изучены медицинские карты 650 человек, затем проверили функции легких спустя 10 лет.

Выяснилось, что экс-курильщики, которые в среднем съедали больше двух помидоров или более трех порций свежих фруктов в день, отмечали улучшение работы легких, в сравнении с теми, кто не ел томатов или фруктов.

Таким образом, фрукты и томаты могут помочь облегчить борьбу с никотиновой зависимостью, а в дальнейшем снять большинство последствий даже после продолжительной зависимости.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Испании 31-летний местный житель по имени Хуан Педро Рамос стал первым в Европе человеком, который умер от употребления продуктов с ГМО, пишет World News Daily Report. Это выяснилось, когда врачи провели вскрытие.

В день смерти в одном из ресторанов Мадрида мужчина заказал себе салат из томатов. Пообедав, на теле Рамоса стала появляться сыпь, и резко упало артериальное давление. Коллеги вызвали «скорую», но врачи не смогли его спасти, так как не смогли выявить причину аллергической реакции.

Медицинско-криминалистическая экспертиза показала, что в съеденном помидоре был специфический аллерген, который характерен для обитателей моря. Более того, этот аллерген устойчив к воздействию антибиотиков.