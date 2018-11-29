Главный канал ТВ учит бедных россиян жить без колбасы и ванны

Авторы программы "Доброе утро" на Первом канале дали несколько советов многодетной семье из Подмосковья. Россияне пожаловались, что им катастрофически не хватает денег.

Журналисты с крупного федерального телеканала дали им несколько советов. Приглашенный эксперт заявил, что, прислушавшись к его наставлениям, многодетная семья из Подмосковья сможет сэкономить треть своего бюджета. Так, маркетолог посоветовал россиянам ни в коем случае не брать с собой в поход по супермаркетам детей. Следует обратить внимание на товары с нижних полок, советует эксперт с Первого канала, отечественные. А колбасу можно и вовсе не покупать, говорит маркетолог. Легче купить сырого мяса и запечь его самим — дешевле и вкуснее, уверен эксперт.

Стирать можно ночью, говорит эксперт — тариф на электричество ниже. Также мужчина посоветовал многодетной семье из Подмосковья хранить кипяток в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ. Умываться по утрам можно, уверен эксперт, набрав воды в раковину, а не лить ее попусту.

Отметим, что в сети Интернет данный фрагмент программы "Доброе утро" на Первом канале вызвал бурю негодования. Аналогичную реакцию вызвала вышедшая пару недель назад брошюра "Экономим с умом" от партии "Единая Россия". В числе прочего на страницах брошюрки российские депутаты, например, советовали жителям страны почаще протирать от пыли лампы. Это, мол, указали представители партии "Единая Россия", поможет сэкономить 15-20 рублей в месяц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство финансов Российской Федерации настояло на повышении региональных налогов. Россияне в шоке — инициативу экономического национального ведомства они считают предпосылкой к возвращению в "лихие 90-ые".

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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