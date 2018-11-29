Главный канал ТВ учит бедных россиян жить без колбасы и ванны

Авторы программы "Доброе утро" на Первом канале дали несколько советов многодетной семье из Подмосковья. Россияне пожаловались, что им катастрофически не хватает денег.
Журналисты с крупного федерального телеканала дали им несколько советов. Приглашенный эксперт заявил, что, прислушавшись к его наставлениям, многодетная семья из Подмосковья сможет сэкономить треть своего бюджета. Так, маркетолог посоветовал россиянам ни в коем случае не брать с собой в поход по супермаркетам детей. Следует обратить внимание на товары с нижних полок, советует эксперт с Первого канала, отечественные. А колбасу можно и вовсе не покупать, говорит маркетолог. Легче купить сырого мяса и запечь его самим — дешевле и вкуснее, уверен эксперт.
Стирать можно ночью, говорит эксперт — тариф на электричество ниже. Также мужчина посоветовал многодетной семье из Подмосковья хранить кипяток в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ. Умываться по утрам можно, уверен эксперт, набрав воды в раковину, а не лить ее попусту.
Отметим, что в сети Интернет данный фрагмент программы "Доброе утро" на Первом канале вызвал бурю негодования. Аналогичную реакцию вызвала вышедшая пару недель назад брошюра "Экономим с умом" от партии "Единая Россия". В числе прочего на страницах брошюрки российские депутаты, например, советовали жителям страны почаще протирать от пыли лампы. Это, мол, указали представители партии "Единая Россия", поможет сэкономить 15-20 рублей в месяц.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство финансов Российской Федерации настояло на повышении региональных налогов. Россияне в шоке — инициативу экономического национального ведомства они считают предпосылкой к возвращению в "лихие 90-ые".
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
Читайте также:
В России появится пособие на бедность? | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом президент России Владимир Путин узнает из адресованного ему письма от депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева. Из-за возможной сдачи в аренду охотоугодий близ родного села Лайтамак абсолютное большинство местных членов партии "Единая Россия" желают массово выйти из партии.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.