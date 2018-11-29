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Главный канал ТВ учит бедных россиян жить без колбасы и ванны

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Авторы программы "Доброе утро" на Первом канале дали несколько советов многодетной семье из Подмосковья. Россияне пожаловались, что им катастрофически не хватает денег.

Главный канал ТВ учит бедных россиян жить без колбасы и ванны. 395360.jpeg

Журналисты с крупного федерального телеканала дали им несколько советов. Приглашенный эксперт заявил, что, прислушавшись к его наставлениям, многодетная семья из Подмосковья сможет сэкономить треть своего бюджета. Так, маркетолог посоветовал россиянам ни в коем случае не брать с собой в поход по супермаркетам детей. Следует обратить внимание на товары с нижних полок, советует эксперт с Первого канала, отечественные. А колбасу можно и вовсе не покупать, говорит маркетолог. Легче купить сырого мяса и запечь его самим — дешевле и вкуснее, уверен эксперт.

Стирать можно ночью, говорит эксперт — тариф на электричество ниже. Также мужчина посоветовал многодетной семье из Подмосковья хранить кипяток в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ. Умываться по утрам можно, уверен эксперт, набрав воды в раковину, а не лить ее попусту.

Отметим, что в сети Интернет данный фрагмент программы "Доброе утро" на Первом канале вызвал бурю негодования. Аналогичную реакцию вызвала вышедшая пару недель назад брошюра "Экономим с умом" от партии "Единая Россия". В числе прочего на страницах брошюрки российские депутаты, например, советовали жителям страны почаще протирать от пыли лампы. Это, мол, указали представители партии "Единая Россия", поможет сэкономить 15-20 рублей в месяц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство финансов Российской Федерации настояло на повышении региональных налогов. Россияне в шоке — инициативу экономического национального ведомства они считают предпосылкой к возвращению в "лихие 90-ые".

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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