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Источник Правда.Ру

Пенсионер построил дачу на соснах соседей и ждет Путина

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Верхушки соседских сосен стали фундаментом для дома жителя нижнетагильского СТ "Железнодорожник" Юрия Степанова. Он провел к своему жилищу электричество, повесил флаг. Мужчина готов принимать гостей, среди прочих он ожидает лидера страны Владимира Путина, пишет издание 66. ru.

Пенсионер построил дачу на соснах соседей и ждет Путина. 391366.jpeg

Соседка "строителя" Ирина Чуканова рассказала, что до весны никаких трений с Степановым не было. Однако перед началом садово-огороднического сезона мужчина потребовал у соседей убрать две сосны, что сбрасывают на его участок шишки и хвою. Женщина пообещала решить проблему осенью.

Однако в июле Степанов решил использовать сосны как фундамент для жилища, это случилось, когда Чуканова была в отъезде. Мужчина спилил кроны и притупил к строительству. Высота сосен 18 метров, женщина полагает, что находиться под деревьями опасно: постройка может обрушиться. Когда Чукановы приезжают в дом, то сосед забирается на деревья и роняет оттуда стройматериалы и инструменты.

Чуканова пояснила, что пыталась поговорить с соседом, объяснить, что он поступает незаконно, так как деревья — это не его собственность. Однако мужчина убежден, что дом находится в воздухе, значит, не имеет отношения ни к чьей территории.

Мужчина отмечает, что супруг Чукановой обещал ему четыре тысячи за спил крон и строительство смотровой площадки. Перед отпуском же ему позвонила Ирина и отказалась от договора. Однако соседи отрицают сие и подали в суд.

После проверки полиция выявила административные нарушения в действиях Степанова, ему грозит штраф за самоуправство.

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