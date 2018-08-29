Пенсионер построил дачу на соснах соседей и ждет Путина

Верхушки соседских сосен стали фундаментом для дома жителя нижнетагильского СТ "Железнодорожник" Юрия Степанова. Он провел к своему жилищу электричество, повесил флаг. Мужчина готов принимать гостей, среди прочих он ожидает лидера страны Владимира Путина, пишет издание 66. ru.

Соседка "строителя" Ирина Чуканова рассказала, что до весны никаких трений с Степановым не было. Однако перед началом садово-огороднического сезона мужчина потребовал у соседей убрать две сосны, что сбрасывают на его участок шишки и хвою. Женщина пообещала решить проблему осенью.

Однако в июле Степанов решил использовать сосны как фундамент для жилища, это случилось, когда Чуканова была в отъезде. Мужчина спилил кроны и притупил к строительству. Высота сосен 18 метров, женщина полагает, что находиться под деревьями опасно: постройка может обрушиться. Когда Чукановы приезжают в дом, то сосед забирается на деревья и роняет оттуда стройматериалы и инструменты.

Чуканова пояснила, что пыталась поговорить с соседом, объяснить, что он поступает незаконно, так как деревья — это не его собственность. Однако мужчина убежден, что дом находится в воздухе, значит, не имеет отношения ни к чьей территории.

Мужчина отмечает, что супруг Чукановой обещал ему четыре тысячи за спил крон и строительство смотровой площадки. Перед отпуском же ему позвонила Ирина и отказалась от договора. Однако соседи отрицают сие и подали в суд.

После проверки полиция выявила административные нарушения в действиях Степанова, ему грозит штраф за самоуправство.

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