Кремль рассекретил документы о покушении на Ленина

Документы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина появились в открытом доступе. Их оцифровала президентская библиотека. Документы, посвященные событию, свершившемуся 30 августа 1918 года, хранились в Государственном архиве РФ.

В библиотеке рассказали, что в деле 105 листов, на них рассказано о событиях с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Кроме того, на этих страницах содержатся свидетельские показания, снимки и описания следственных экспериментов, сводки о состоянии здоровья Ленина, а также директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

Эксперты отметили, опубликованные материалы помогут понять, что действительно произошло. Причем опираясь не на домыслы, а факты.

Так, читатели смогут познакомиться с показаниями помощника военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Стефана Батулина, он в миг покушения был в 15-20 шагах от Ленина, а также задержал стрелявшую Фанни Каплан.

Кроме того, теперь можно увидеть и смоделированную модель покушения. Так, на один из кадров попал "момент, непосредственно предшествовавший покушению на убийство".

Стоит отметить, что большая часть — сведения о здоровье вождя после покушения и отзывы врачей.

Фото: Пчелин В.Н. Покушение на Ленина

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