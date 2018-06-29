Раскрыты данные о работавшей в разведке ФРГ дочери Гиммлера

Гиммлер Генрих Луйтпольд, рейхсфюрер СС, занимал второе место после Адольфа Гитлера в фашистской иерархии. Именно с подачи Гиммлера фюрером были созданы печально известные эскадроны смерти. На исходе Второй мировой войны, потерпев крах с вверенными ему частями армии, Гиммлер был лишен всех своих постов и приговорен к аресту. Он бежал, но позже был пойман британской разведкой. Находясь в плену, покончил жизнь самоубийством.
Немецкое издание Bild со ссылкой на Федеральную разведывательную службу Германии сообщило, что дочь Генриха Гиммлера работала в этом ведомстве в 60-ах годах. Известно, что Гурдун Бурвич работала в разведке ФРГ секретарем.
Сообщается также, что до 1963 года Бурвич жила и работала под другим именем. Чуть позже, когда в Германии наступило время наказания всех тех, кто каким-либо способом был связан с фашизмом, ее уволили из Федеральной разведывательной службы.
Бурвич — единственный законнорожденный ребенок Генриха Гиммлера. Она скончалась месяц назад, в возрасте 88 лет. По данным таблоида Bild, Гурдун Бурвич до самой своей смерти была активисткой в правых кругах, принимала непосредственное участие в неонацистских митингах и даже состояла в экстремистских организациях правого толка.
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