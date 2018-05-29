Далай-Лама предрек России особую роль в современном мире

Фото: Mil.ru

Далай-Лама, верховный глава Тибета и тибетской церковной организации, поделился своим мнением о месте России в современном мире. По его словам, России уготована особая роль. Это связано с особенностями ее географического положения, считает Далай-Лама XIV.

"Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство", — сказал глава Тибета в ходе конференции с ведущими учеными.

Встреча проходила в индийском городе Дхарамсала штата Химачал-Прадеш, в резиденции Далай-Ламы.

Далай-Лама сказал, что очень рад встрече с российскими нейробиологами, физиологами, генетиками и философами. По его мнению, у них есть определенные точки соприкосновения, например, космология или психология, нейробиология, физика. Благодаря этим наукам, считает глава тибетской церкви, можно объяснить человечеству значимость и важность гигиены эмоций, помочь осознать единство всего сущего на планете, а также преподать нравственные ценности.

Далай-Лама также высказался о связях России и Тибета, назвав их давними и перспективными. Он указал на то, что "даже во времена Ленина делегации из России прибывали в Лхасу".

Далай-Лама XIV — духовный наставник последователей тибетского буддизма. Взошел на престол духовного и светского правителя Тибета в 1950 году, во времена обострившихся тибетско-китайских отношений. Обучался с шести до двадцати пяти лет от роду, чтобы получить высшую учёную степень геше-лхарамба — доктора буддийской философии.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook